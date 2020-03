Har utbetalt to millioner kroner til fôring av rein

Vanskelige snøforhold har gjort at rein sulter, da de ikke når ned til fôret. Situasjonen har blitt så ille at man vurderer å flytte rein med helikopter.

Nå skal Landbruksdirektoratet i samarbeid med fylkesmennene utbetale penger fra kriseberedskapsfondet. Pengene skal hovedsakelig gå til innkjøp av fôr i Midtre- og Østre-Sone i Vest-Finnmark reinbeiteområde, skriver direktoratet på sine nettsider.

Utbetales forløpende

Midlene skal utbetales til de siidane som har påbegynt nødvendige tiltak for å avverge store tap av rein i kriseperioden eller har behov for midler til å avverge store tap, skriver de videre.

13. mars ble det utbetalt to millioner kroner, og i tiden fremover vil det bli utbetalt midler fortløpende etter søknader som er kommet inn og behandlet av Fylkesmannen.

Landbruks- og matdepartementet og NRL ble under reindriftsavtaleforhandlingene enige om å avsette 10 millioner kroner ekstra til kriseberedskap. Midlene skal fordeles slik at reineier får dekt innkjøp av fôr på inntil 2 kroner per rein per dag.

Pellets fra Felleskjøpet

Felleskjøpet er blant dem som skal bidra med fôr. Som Nationen tidligere har skrevet, skal fabrikken til samvirket i Bergneset i Balsfjord produsere pellets til reinen.

– Skulle ikke fabrikken på Bergneset greiere å levere nok, kan vi produsere ved fabrikken i Steinkjer og sende oppover med båt, sa kommunikasjonssjef Thomas Skjennald hos Felleskjøpet.

Bakgrunnen for krisen er at snøen er så hardpakket, at reinen ikke klarer å sparke seg ned til maten.