Har testet kyllingfôr med mindre importerte råvarer

Ifølge en pressemelding bidrar forsøket til at utslippet av klimagasser reduseres med 13 prosent, mens klimaavtrykket av fôret reduseres med 24 prosent.

Det er Prior og Nortura som har alet opp to millioner kyllinger som har spist minst 90 prosent norske fôrråvarer gjennom livet. Det har skjedd gjennom et forsøksprosjekt gjort i samarbeid med Felleskjøpet.

Importert soya i fôret er erstattet med en høyere andel erter, åkerbønner, raps og andre norske proteinråvarer.

Tilgangen på norske råvarer er imidlertid sterkt begrenset, ifølge Felleskjøpet.

Det gjør at når det brukes mer av norske råvarer i visse fôr-typer, vil importandelen øke i andre.

Stor import i dag

Kyllingfôr består i dag for en stor del av importerte råvarer.

I en e-post til Nationen skriver Hanne Christine Øverli, produktsjef for svin og fjørfe i Felleskjøpet Agri, at det vanlige kyllingfôret de selger i årets sesong inneholder mellom 30 og 70 prosent norske råvarer.

Prior Norsk-fôret, som har blitt prøvd ut nå, vil være ett av flere fôr som er tilgjengelige, og i e-posten poengterer Øverli at tilgangen på norske råvarer fremdeles vil være begrenset i tiden framover.

– Når vi prioriterer de norske råvarene til konsepter som Prior Norsk, vil nødvendigvis andelen av norske råvarer gå ned i andre blandinger, skriver hun.

Importen varierer fra år til år, og når tilgangen på norske råvarer er lav kan andelen av importerte råvarer i fôret være adskillig høyere.

– Har vi ikke nok norsk fôrhvete,vil importandelen gå kraftig opp, skriver Øverli i e-posten.

– Pågår mye forskning

Selv om tilgangen på norske råvarer er begrenset i dag, mener Nortura at situasjonen vil bli annerledes på lengre sikt.

Når Nationen spør om det er realistisk at Norturas kyllinger vil få minst 90 prosent norsk fôr i framtiden, svarer Atle Løvland, direktør for utvikling av fjørfe hos Nortura, følgende i en e-post:

– Dette kommer an på resultatene fra forsknings- og utviklingsarbeidet som pågår. Mange av disse initiativene har 5–10 års horisont, så det er godt håp om å nærme oss målet i løpet av de neste ti årene.

Fullstendig selvforsyning ser han på som vanskeligere å få til.

– I et kort perspektiv er det urealistisk å være helt selvforsynte med proteinråvarer. I et lengre perspektiv er det definitivt målet å få et tilstrekkelig spekter av råvarer fra hav, skog og sirkulærøkonomien til å bli selvforsynte. Her pågår det mye forskning, skriver han.

I 2020 ble det totalt produsert 67 millioner kylling i Norge, ifølge rapporten Kjøttets tilstand, som blir gitt ut av Animalia. De to millionene kyllinger som fikk det nye fôret utgjør dermed 3 prosent av den totale produksjonen.