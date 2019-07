Har reddet to millioner måltider fra søpla

1500 spisesteder og 730.000 nordmenn har sammen reddet to millioner måltider siden appen Too Good To Go ble lansert i Norge 2016. Ifølge selskapet bak appen tilsvarer dette 5000 tonn CO2-utslipp.

Appen baserer seg på at serveringssteder og butikker kan selge varer som skal kastes for en lavere sum gjennom appen, og sørger derfor for at maten ikke kastes.

– Vi blir flere og flere som ønsker å gjøre en innsats for å ta vare på kloden vår. At to millioner måltider med overskuddsmat har blitt reddet viser at det er en stor vilje til å bidra når det tilrettelegges for det. Vi er stolte av at appen vår gjør det enklere å ta de miljøvennlige valgene i hverdagen, både for bedrifter og privatpersoner, sier Hanne Johansen, kommunikasjonsmedarbeider i Too Good To Go i en pressemelding.

Forbrukeren kaster mest

I Norge kaster vi over 385.000 tonn mat som burde vært spist fra matindustri, dagligvarehandel, i serveringsbransjen og hos forbrukerne, ifølge Matvett.no. Og det er vi forbrukerne som kaster mest. 224.000 tonn er fra forbrukeren, mens i underkant av 60.000 tonn er fra grossister eller dagligvarehandelen.

Totalt kastes det mat for cirka 22 milliarder kroner i året.

– De fleste serveringssteder og bakeriutsalg produserer ofte mer mat enn det som blir solgt og spist. Too Good To Go er et viktig verktøy for å redde ferdig tilberedt mat som ikke holder til neste dag og matvarer med kort holdbarhet i butikk, sier Anne Marie Schrøder i Matvett i pressemeldingen.

God butikk

Men de to millioner måltidene som er reddet har ikke bare gitt mindre mat kastet. Selskapet bak appen satt i fjor igjen med ett overskudd på 1,3 millioner kroner i Norge, skriver Dagens Næringsliv.