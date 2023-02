Har måttet avslutte gavepakke for å trekke innbyggere

Fremover: Evenespakken inneholdt både gratis barnehage og fritak fra kommunale avgifter i en periode. Den ble opprettet i 2020 som en del av en kampanje for å få for øke tilflyttingen til Evenes.

– Evenespakken passet ikke til dagen boligsituasjon, sier ordfører i Evenes, Terje Bartholsen.

– Evenespakken passet fint da vi hadde ledige hus i kommunen. Nå er det få ledige hus i Evenes, og behovet for denne tilflytterpakken er ikke lenger like stor. Da var det naturlig å se på andre måte å benytte pengene som var satt av til dette formålet, sier Bartholsen.

I 2021 flyttet 110 personer til kommunen. Det har ikke flyttet flere til Evenes på et år siden 2001.

I Evenes kommunestyre 15. desember 2022 ble det vedtatt at «Evenespakken» ikke videreføres i 2023. Allerede 1. januar var det slutt på velkomstpakken.

110 tilflyttere

Befolkningstallet i Evenes gått nedover de siste årene. Evenes hadde imidlertid en positivt folkevekst inn i 2022 og kan se ut til å ha snudd en nedadgående trend i befolkningsvekst.

Nå er det mange som ønsker å flytte til Evenes, og det er boligmangel som er hovedproblemet forteller ordføreren.

– Siden oktober i fjor og ut 2023 planlegges det mellom 70–100 nye boliger i Evenes, men det er fortsatt ikke nok, sier Bartholsen.

Blant annet er arbeidet i gang med 12 nye tjenesteboliger for Forsvaret i Bogen i Evenes.

Tilflytterteam

Det er etablert et tilflytterteam som skal koordinere Evenes kommunes innsats for å få nye innbyggere til kommunen, samt ta imot de som flytter til Evenes.

Geir Sakariassen er samfunnskontakt i Evenes kommune og en del av tilflytterteamet.

– Evenespakken var en pakke man fikk når man flyttet hit, mens tilflytterteamet er en oppfølging av tilflyttede og de som ønsker å flytte hit, sier Sakariassen.

«På planstadiet er ideer som velkomstbrev, kafé for nye innbyggere og en egen velkomstvert. Det er også under utarbeiding en strategi for å få flere innbyggere. Den største utfordringen er å skaffe nok boliger.» står det på kommunens nettsider.

Boliglån

I pakken var det også tilbud om boliglån med lavere renter enn ordinær pris, gratis Fremover-abonnement og tur-tilbud.

Dette var Evenespakken

Evenes kommune:

Gratis barnehage og SFO i 6 måneder.

Gratis kommunale avgifter til vann, avløp, renovasjon og feiing i to år.

Fremover:

Gratis abonnement på Fremover i 6 måneder.

Harstad Tidende:

Gratis abonnement på Harstad Tidende i 6 måneder.

Sparebank 68°Nord:

Boliglån i Sparebank 68°Nord tilbys til 1%-poeng under ordinær pris i ett år.

Sparekonto i Sparebank 68°Nord med 1000 kroner til alle tilflyttende barn under 16 år.

Sparekonto i Sparebank 68°Nord med 1000 kroner til alle nyfødte i Evenes kommune.

Evenes Turlag:

Gratis medlemskap i Evenes Turlag i ett år.

Tilbud om guide med på første tur.