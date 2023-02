Har ikke blitt plantet så mye skog på 29 år

– Vi må tilbake til 1994 for å se like høy planteaktivitet, sier Arne Rannem, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet, i en pressemelding.

Fra et historisk bunnivå tidlig på 2000-tallet, har antallet nyplantinger økt jevnt fram til 2022. Årsakene skal være at hogstkvantumet har økt, samt at det fra 2016 ble innført tilskudd til tettere planting som et klimatiltak.

– Det har også vært økt oppmerksomhet omkring foryngelse og skogeiers foryngelsesplikt etter hogst, heter det i pressemeldingen.

Innlandet er med god margin fylket med størst planteaktivitet. Godt over 20 millioner av de totalt 47,5 millioner skogplantene satt ned i 2022, ble plantet i Innlandet.

Til sammen har det blitt investert en halv milliard i nyplanting og ungskogpleie i 2022. Plantingen har økt markert, mens investeringene i markberedning har gått litt tilbake.

– Tallene viser med tydelighet at det ikke bare skjer høsting i skogen, det investeres store summer i planting og annen skogkultur for å sikre skogressursene for nye generasjoner, sier Rannem.