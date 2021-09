Har i mange år jobbet med alternativer til dyreforsøk – fikk pris

– Det er en stor ære å motta denne internasjonale prisen, som bare er blitt tildelt seks ganger tidligere, sier Smith i en pressemelding.

Adrian Smith kom til Norge fra Storbritannia i 1980, og har siden 2007 vært sekretær i Norecopa – den nasjonale konsensus-plattformen som jobber med å fremme nytenkning i forbindelse med dyreforsøk. Norecopas sekretariat er knyttet til Veterinærinstituttet, og styret på fire personer representerer forvaltningen, industrien, akademia og dyrevernbevegelsen.

Prisen ble nylig delt ut under avslutningsseremonien til den 11. verdenskongressen på "Alternatives and Animal Use in the Life Sciences".

– Jeg håper det vil bidra til å sette fokus på behovet for en koordinert innsats for å redusere det store antallet forsøksdyr som fortsatt brukes i Norge, sier Smith.