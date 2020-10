Fylkesmannen i Rogaland har gitt fellingstillatelse på én ulv i Lund kommune. Fellingstillatelsen gjelder fra 8. oktober til 21. oktober.

«Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av områdets betydning som beitemark, påførte skader og potensial for videre skader dersom ulven fortsetter å oppholde seg i skadeområdet», står det i tillatelsen til Fylkesmannen i Rogaland.

Dalane Tidende omtalte saken først.

Trodde først det var kongeørn

Det var mandag denne uken at Statens naturoppsyn (SNO) fant to drepte lam nord på Hamreheia ved Moi.

Det ble først antatt at det var en kongeørn som hadde stått bak skadene, men SNO konkluderte etter hvert med at skadene har blitt forårsaket av en ulv, skriver Jærbladet.

Undersøkelser viser at strupen på lammene hadde blitt bitt av. De hadde også blitt bitt over ryggen. Dette skal være typiske skader forårsaket av ulv.

– Skal ikke være ulv i beiteområdet

Leif Håkon Korsbø, leder i Lund Sau og Geit, opplyser at lammene ble funnet i et område som blir brukt til beiting.

– Beitedyr og rovdyr er vanskelig å kombinere. Det skal ikke være ulv i dette beiteområdet. Nå er det opp til skadefellingslaget. Vi venter på nye observasjoner, sier Korsbø til Nationen.

Han forteller at det er andre gangen i år at to lam er blitt funnet drept av ulv i dette området.

– I sommer tok ulven også to lam på Virak i Agder. Det hører til den samme heia, som er ganske avgrenset. Det er spesielt at det har vandret så mye ulv i akkurat dette området, påpeker Korsbø.

– Merkelig oppførsel av ulven

– Kan dette være samme ulven som tok de to lammene i sommer?

– Det er ikke godt å si. Det kan være flere ulver. I Agder er det tidligere gjort observasjoner av ulv nærmere bebyggelse. Jeg synes det er merkelig oppførsel av ulven, sier lederen i Lund Sau og Geit.