Har gitt fellingstillatelse på bjørn på Snåsa

Det er flere ganger i sommer blitt søkt om fellingtilatelse på en binne som har tatt sau på Snåsa. Nå har Statsforvalteren i Trøndelag valgt å godkjenne søknaden.

– Vi har føringer på at alle andre tiltak skal være forsøkt, før det eventuelt kan gis en fellingstillatelse. Vel, der er vi nå – vi har ikke flere verktøy igjen og samtidig ser vi at skadefrekvensen har tatt seg opp de siste dagene. Av den grunn har vi i dag gitt muntlig fellingstillatelse på bjørnen i Roktdalen, sier fungerende klima- og miljødirektør Anne Sundet Tangen hos Statsforvalteren, i en pressemelding.

Binne

Bakgrunnen for de mange avslagene var at binner ses på som viktig for å nå bestandsmålet på bjørn. Målet satt av Stortinget er at det skal være 13 årlige ungekull med bjørner, hvor av tre skal være i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Så langt er det dokumentert at bjørn har tatt 27 sau i området. I dag blir ytterligere to kadaver undersøkt.

Statsforvalteren har tidligere forsøkt å forebygge tapet av sau ved å bevilge og gi beitelag penger til såkalt intensivt tilsyn. De har også fått tilbud om penger for å ta ned sauene fra beite tidligere, noe de skal ha takket nei til.

"Statsforvalteren har også anmodet Miljødirektoratet om å iverksette forsøk på å jage/skremme bjørnen. Dette har direktoratet vurdert som lite hensiktsmessig", skriver Statsforvalteren.

Ønsket andre tiltak

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har tidligere ytret til Nationen at han ønsket at andre tiltak ble prøvd ut før felling.

– Det har vært vanlig i flere år å ta hensyn til binner med unger, og heller vurdere å eventuelt iverksette andre tiltak for å unngå husdyrtap, ettersom reproduserende binner er viktige for å oppnå bestandsmålet. Men det er ikke slik at man aldri kan felle binner, skrev Rotevatn til Nationen tidligere i august.