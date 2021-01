Har fylt kvota - men leter etter flere ulver

Rundt klokken 13 torsdag ble den tiende ulven i Kynnareviret i Åsnes felt, skriver Rovdyr.org. Dermed er kvoten for lisensjakta i reviret fylt.

Samtidig har Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet myndighet til å øke kvoten, dersom det er beviser for at det befinner seg flere ulv i reviret.

Talsperson for jaktlaget i Kynna, Kristian Noer, opplyser til Rovdyr.org at de fortsatt letter etter flere ulver i reviret, og at det antas å være flere.

Dermed er det nå felt totalt 13 ulv under lisensjakta innenfor ulvesonen. De tre andre er felt i Aurskogreviret. Her var kvoten i utgangspunktet på tre ulver, men den ble økt til fem.

– Bakgrunnen for utvidelsen av kvoten er at Statens Naturoppsyn har dokumentert to forskjellige dyr innenfor jaktområdet. Da legger vi til grunn at de holder til i Aurskogreviret, sa Olav Thøger Haaverstad, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, til Nationen tidligere i uka.