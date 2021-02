En oversikt på Lovdata viser at «Forskrift om smitteverntiltak» har blitt endret hele 125 ganger siden den ble vedtatt 27. mars 2020 – ikke medregnet ekstratiltak og lokale tilpasninger.

I snitt har det skjedd mer enn elleve endringer i måneden, og siden nyttår hele førti ganger (per 15. februar). Og på det verste har forskriften blitt endret ved fire tilfeller samme dag!

– Det er vanskelig å følge med på, bekrefter Jon Wessel-Aas som er leder av Advokatforeningen.

De har reagert på flere av de samlede smitteverntiltakene fra myndighetens side, deriblant også de korte fristene for uttalelser. For i tillegg til endringene i denne ene sentrale forskriften, har det også skjedd en rekke andre.

– Har vært forvirrende

I tillegg har det blitt utstedt en rekke nasjonale anbefalinger og lokale regler, noe som ikke har gjort det enklere å følge med på hvilke regler som gjelder – verken for publikum eller de som skal håndheve reglene.

– Det har vært forvirrende at man har benyttet både påbud som medfører mulighet for straff, og anbefalinger som bare er nettopp anbefalinger. Og så har vi sett eksempler på at kommunale myndigheter har forsøkt å tilgjengeliggjøre på vanlig språk en forskriftsendring, men så har ikke dette vært i samsvar med forskriften, sier Wessel-Aas.

En gjennomgang av det svimlende antallet endringer i denne ene covid-19-forskriften viser at den enkelte dager er endret flere ganger. Både 6. november i fjor og 23. januar i år skjedde dette.

I tillegg er det ingen regel for når endringene trer i kraft. Det kan skje straks eller på et senere tidspunkt – enten midnatt, kl 12 eller 17 på dagtid. Og enkelte ganger i kombinasjon, for eksempel 28. desember 2020 da endringen trådte i kraft «straks og 29 des 2020 kl. 08.00».

Disse endringene kommer brått og hos enkelte myndigheter oppleves det som krevende å holde ansatte oppdatert på det som skjer.

Enkelte kilder sier at det lett kan bli «kluss på vekslingssidene» når regjeringen først gjør vedtak som så sendes til et direktorat og deretter nedover i et system. På veien kan det involvere ulike instanser, for eksempel på grensen hvor både politi, tollvesen og heimevern deltar.

– Det er klart det blir vanskelig for for eksempel politiet å håndheve lovens bokstav. Skal noen straffes skal man ha så klare regler som mulig, og folk må kunne gjøre seg kjent med dem, sier Advokatforeningens leder.

– Jeg blir lei etter hvert

Og om regelverket er vanskelig å forstå for advokater og jurister, er det ikke enklere for den vanlige nordmannen. Nationen møter Ottar Haugen (71) i Valdres. Han begynner å bli lei nye regler.

– Det er for mye informasjon å forholde seg til, og vanskelig å vite hva som gjelder meg og her jeg bor. Vi har nesten ikke hatt smitte her i Vang. Jeg prøver å følge med på nett og tv, for jeg er jo opptatt av saken. De er veldig flinke i helsevesenet her, spesielt kommunelegen hun gir oss god i formasjon.

Også Marianne Riste (43) syns det begynner å bli vanskelig å følge med.

– Det er drit kjedelig, jeg begynner å gå lei nå. Vi i Vang har vært heldige og flinke. Men det er mye informasjon å forholde seg til. Jeg jobber på biblioteket, vi har vært hardt berørt. Først måtte vi stenge, så kunne vi ha arrangement med 40 personer, etter jul kun med 10 personer.

Kan bli vanskelig å dømme

På spørsmål om hvordan domstolene kan reagere på eventuelle saker basert på regler som endres i forskrifter fra time til time, svarer Jon Wessel-Aas:

– Det er vanskelig å svare generelt på. Men jeg vil tro at en regel som er endret nærmest bare timer før og lovbruddet ikke er særlig grovt, for eksempel at man har vært 11 istedenfor 10 mennesker samlet, så vil nok en domstol vegre seg mot å idømme bot.

– Et kjennetegn ved forhastede regler er at de gjerne lider av uklarhet. Etter innreisereglene skal man i utgangspunktet i karantene, men samtidig åpner forskriftene for at man kan bevege seg hvis man skal reise ut igjen, bare man følger Helsedirektoratets anbefalinger for smittevennlig transport til flyplassen. Da blir det vanskelig for både borgerne, politiet og domstolene, sier han.

– Pandemien har vist at ikke alt er perfekt, men den er også et eksempel på hva som skjer når lovgivningsprosesser mangler normal kvalitetssikring, sier Advokatforeningens leder, som samtidig understreker at det egentlig ikke er mulig å på forhånd lage detaljerte regler i en slik smittesituasjon.

– Reglene må tilpasses situasjonen, og jeg tror vi må erkjenne at det ligger litt i sakens natur at det blir lavere presisjon når ting går fort. En lærdom av dette, er at det viser hvorfor vi i normale tider bør være opptatt av grundige og åpne lovgivningsprosesser, der man ikke minst gir sivilsamfunnet god anledning til å delta i høringsprosessene.