Har du funnet døde salamandere, frosker eller padder? Nå vil forskere ha din hjelp

Norsk institutt for naturforskning (Nina) ønsker nå å samle inn en oversikt over hvor mange amfibier som dør, spesielt om våren. Det er på denne tiden av året amfibiene gjerne vandrer i flokk fra overvintringsplassen til gytedammene.

De ønsker også at reptiler registreres. Alt kan gjøres i et enkelt skjema, opplyser Nina.

Forsker Anette Taugbøl er også interessert i å lage en oversikt over i hvilken grad amfibier havner i kumlokk, og oppfordrer derfor folk til å ta en ekstra titt ned i kummer og rør man vanligvis vandrer forbi.

– Det kan være vanskelig å skille på arter i en mørk kum, men at det viktigste er å få inn data på at det er et fanget amfibie, og ikke nødvendigvis hvilken art, sier Taugbøl.

Hun ønsker også at folk som kommer over fem eller flere døde amfibier, tar kontakt direkte med henne. Men aller helst om du har kapasitet til å fryse dem ned slik at de kan sendes til forskningsinstituttet.

Ved å få oversendt døde dyr får de kartlagt genetikk og undersøkt mulige sykdommer, ifølge Taugbøl.

– Hvis du finner døde frosker eller padder, er det fint om du tar et bilde og putter dyret inn i en pose som du vrenger rundt dyret. Dyrene kan så enten legges hele i fryseren, eller det kan tas små prøver av for eksempel tær av hvert individ, som så kan fryses, fram til du sender den inn. Vi ønsker også GPS-koordinater fra funnstedet, sier Taugbøl.