Har blitt samde om å bygge gjerde langs Nordlandsbanen

På eit hastemøte mellom Bane Nor, Nordland fylkeskommune, Rana kommune og Samferdsledepartementet i dag vart det semje om å sette opp gjerde langs Nordlandsbanen i Dunderlandsdalen for å hindre at elg blir påkøyrt av toget.

NRK skriv at meir enn 100 elgar har blitt påkøyrt og drepne av toget i Dunderlandsdalen i Rana sidan november, og at det ifølgje Bane Nor blir drepe 800 dyr, i hovudsak elg og rein, på Nordlandsbanen kvart år.

Tidlegare i vinter tok veterinær Lene Rasmussen initiativ til Facebook-gruppa "Vi som krever viltgjerde på Nordlandsbanen mellom Skonseng og Dunderland!" som raskt fekk over 5000 medlemmer.

Til NRK sa Rasmussen då at alle påkøyringane var eit massivt brot på dyrevernlova.

– Ingen tek ansvar. No er det nok, sa ho.

Og det kan det sjå ut som om også dei som bestemmer meiner.

Tomas Norvoll, fylkesrådsleiar i Nordland fylkeskommune, seier til distriktssendinga at både departementet og Bane Nor tok situasjonen på alvor.

Det er særleg i Dunderlandsdalen at mange elg blir påkøyrt av toget, og med oppsetting av gjerde på begge sider av jernbanelina er målet å få elgane til å krysse lina der ho går i tunnelar.

Ifølge distriktssendinga har Bane Nor dei siste fire åre brukt 85 millionar kroner på å bygge 4,5 mil med gjerde langs Nordlandsbanen.