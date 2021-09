Har åpnet for digital søknad til jaktvåpen

Nylig meldte justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at digitale søknader for jaktvåpen var rett rundt hjørnet. Nå er det på fote, skriver politiet i en pressemelding.

– Den nye løsningen forenkler hverdagen for søkere som slipper å fylle inn skjema for hånd og så sende det i posten. Det forenkler også hverdagen for politiets saksbehandlere som slipper å tyde håndskrift, sier prosjektleder Wemunn Aabø i politidirektoratet.

Løsningen gjelder i første omgang kun jaktvåpen.

Og selv om man nå slipper unna papirmølla, kan ikke politiet love at saksbehandlingen nødvendigvis går så mye fortere.

«I første omgang skal søknadene behandles manuelt, og derfor vil tiltaket alene ikke gi noen vesentlig reduksjon av saksbehandlingstiden. Det er fortsatt mulig å sende inn søknad på papir. Saksbehandlingstiden vil være lik uavhengig av måte det søkes på», skriver de.

Jobben med å automatisere behandlingen av jaktvåpensøknader starter nå i høst. Ifølge politiet kan løsningen som er under arbeid avgjøre jaktvåpensøknader på få minutter, likt det å søke lån på nett.