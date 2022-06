Mehl mener det var riktig av PST-sjefen å gå av

I 2019 ble det kjent at Sjøvold hadde oppbevart flere ulovlige våpen i en rekke år da han var politimester i Oslo.

Sjøvold, som samme år tiltrådte som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), fikk en bot på 50.000 kroner for brudd på våpenloven, men saken fikk ingen følger for hans sikkerhetsklarering – som i toppnivået er nødt til å være plettfri.

Tidligere denne uka gikk en samlet kontrollkomité på Stortinget ut og ba justisministeren om å redegjøre for Sjøvolds sikkerhetsklarering etter flere oppslag i VG den siste tiden.

Torsdag kunngjorde Sjøvold i en pressemelding fra Justisdepartementet at han trekker seg som PST-sjef med umiddelbar virkning.

– Tjenesten trenger en sjef som har sin fulle og hele oppmerksomhet rettet mot å løse et meget viktig samfunnsoppdrag og i så måte ha samfunnets tillit. Dette er viktigere enn noen gang i den sikkerhetssituasjonen vi nå befinner oss i. Det har de siste ukene vært mye negativ oppmerksomhet rettet mot min person. Hensynet til PSTs tillit i samfunnet og omdømmet må gå først, sa Sjøvold.

– Klok avgjørelse

Assisterende PST-sjef Roger Berg blir nå satt inn som fungerende PST-sjef fram til det ansettes en ny sjef.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener Sjøvolds avgjørelse er klok.

– Sjøvold har i dag bedt om å fratre sin stilling som PST-sjef. Jeg respekterer Sjøvolds beslutning og mener det er en klok avgjørelse, sier Mehl.

Hun setter pris på at slike forhold avdekkes slik at man kan rydde opp i det.

– Ellers viser jeg til det Sjøvold selv sier, at det er viktig at sjef PST kan ha sin fulle oppmerksomhet på det viktige samfunnsoppdraget man skal lede, og jeg har respekt for hans avgjørelse, sier Mehl til Dagbladet.

Ulovlige våpen

Spesialenheten startet etterforskningen i november 2019 etter at VG avslørte at Sjøvold gjennom flere år hadde oppbevart tre skytevåpen uten at de var registrert på ham.

Sjøvold forklarte selv at han mottok våpnene fra en enke i Vestfold etter at mannen hennes – en venn av Sjøvold – døde i 2008.

– Enken kom til meg og lurte på om jeg kunne ta vare på de våpnene, og det gjorde jeg. Og så ble de nok liggende en periode. Så ble det våpenamnesti, og da fikk jeg levert dem inn, sa Sjøvold til VG i 2019 da saken ble kjent.

Ba justisministeren redegjøre

Våpensaken førte til at Sjøvold fikk en bot på 50.000 kroner, men den fikk ingen konsekvenser for hans autorisasjon eller sikkerhetsklarering. Det var dette Stortingets kontrollkomité tidligere denne uka varslet at de ønsket å få klarhet i.

– Spørsmålene sendes til regjeringen og justisministeren fra en samlet komité etter at Venstre tok initiativ til dette, sa Grunde Almeland (V) i kontroll- og konstitusjonskomiteen til VG.

Torsdag skrev VG også om Sjøvolds redegjørelse til daværende justisminister Jøran Kallmyr i november 2019, kort tid etter at saken om våpenholdet først ble kjent.

Trusler mot politiansatt

I redegjørelsen, som fram til nå har vært sikkerhetsgradert, var det flere mangler. Sjøvold opplyste blant annet ikke om brudd på våpenlov eller manglende registrering av våpen.

VG har skrevet flere saker om hvordan en politiansatt skal ha blitt utsatt for trusler og press da han nektet å ta imot den daværende politimesterens ulovlige våpen, men Spesialenheten valgte å henlegge saken.

Så sent som for en drøy måned siden uttalte justisminister Mehl at hun hadde tillit til Sjøvold.