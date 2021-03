Hanne sykla over 550 km i bunad for sjukehuset i Kristiansund

Eit brennande engasjement for Distrikts-Noreg og busetting der verdiane blir skapte, er bakgrunnen for sykkelaksjonane. Hanne Tenggren er i dag overlege på psykiatrisk poliklinikk ved St. Olavs hospital i Trondheim, og har sykla i bunad for å behalde føde-, helse- og studietilbod i distrikta.

– Eg ser at det er ei stor grad av sentraliseringspolitikk no, og verdiane blir skapte i distrikta langs kysten og i innlandet. Då må ein kunne bu der. Eg blir så fortvila når dei legg ned studieretningar på Nesna og Sandnessjøen, og også lokalsjukehusa er truga, seier ho.

I oktober 2016 sykla ho frå Mo i Rana til Sandnessjøen for å demonstrere mot nedlegginga. Det er ei rute på om lag 110 kilometer.

– Eg vart invitert til utdanningskonferansen, og sykla i bunad dit. Eg vart så godt motteke, det var rørande å møte lokalbefolkninga og sjå kva det betyr at nokon kjem utanfrå og viser at dette ikkje er vegen å gå.

Sykla over 550 kilometer for å levere rapport

Sjukehusstriden på Nordmøre har gått føre seg lenge, og 8. februar var det markering for nedlegginga av fødeavdelinga i Kristiansund. Då sykla Tenggren frå Veiholmen på Smøla til Kristiansund, ei strekning på om lag 80 kilometer.

– Mange møtte opp og heia meg fram undervegs. Frå folket på Smøla fekk eg med meg ein stor sjekk til Bunadsgeriljaen sitt gynekologstipend, seier ho.

Den lengste turen Hanne har sykla i distriktspolitikkens namn, er frå Kristiansund til Oslo. Det er ei strekning på over 550 kilometer, og den sykla ho for å levere rapporten frå Kommunekonsult til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Rapporten viser at det er betre å behalde eitt sjukehus i Kristiansund og eitt i Molde, i staden for å bygge eit større sjukehus mellom dei to byane.

– Som lege blir eg ganske forbanna og fortvila når ein peiker på store sjukehus som løysinga. Vi har behov for begge deler, og lokalsjukehusa er effektive og fleksible sjukehus. Dei tek seg av rutineundersøkingar, og det er det det er behov for der folk bur.

– På St. Olavs i Trondheim er kapasiteten sprengd og er avhengige av lokalsjukehusa som tek unna rutineundersøkingane, seier ho.

Håper å busetje seg på Smøla

Tenggren hadde turnus i Kristiansund frå 1998 til 1999, og ønskte seg til eit mindre sjukehus fordi det er større moglegheiter for læring der. Ho peiker på at lokalsjukehusa er ein glimrande stad for utdanning av unge legar.

– Der jobbar spesialistane tett saman, og som lege i spesialisering er ein tett på og får vere med på mykje, seier ho.

– I Kristiansund kunne eg få gjere meir medan eg venta i kø for spesialisering på St. Olavs. Ein trur dei mindre sjukehusa er dårlegare, men dei er ikkje det.

Mannen hennar er opphavleg frå Kristiansund, og svigerforeldra er busett på Smøla. Tenggren og mannen har kjøpt eit småbruk der, og har planar om å flytte dit når det yngste barnet, som er funksjonshemma, er ferdig på skule om halvanna år.

– Eg er også ganske fortvila på Nordmøre sine vegne. Det er store krefter som jobbar for å få eit stort sjukehus. Sjukehuset i Kristiansund har vorte plukka ned bit for bit, og sterke krefter dreg ressursane til Molde. Det er langt til Molde for fødande og akutt sjuke som bur i distriktet på Nordmøre.

Ho meiner den beste løysinga er å halde oppe dei mellomstore sjukehusa over heile landet, og fryktar sjukehuset i Innlandet

– Å fjerne eit velfungerande mellomstort sjukehus i Kristiansund er alvorleg for byen. Ein står i fare for at same feil blir gjort for Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum.

– Det er stort nok pasientgrunnlag for å ha fødetilbod og akuttfunksjonar som i dag, og at sjukehusa fordeler funksjonar mellom seg. Behovet for sengeplassar aukar, og det å bygge nye og for små sjukehus der ingen bur er feil veg å gå.

Vil ha fleire barn

For ikkje lenge sidan kom statsminister Erna Solberg atter ein gong på bana med bekymring om fødselsraten i Norge. Ho ønsker at norske kvinner skal føde fleire barn.

– Ho meiner vi må føde barn, men då må det vere trygge helsetenester, god fødselsomsorg og gode oppvekstvilkår. Løysinga er ikkje at alle skal bu i by, og styresmaktene må gjere det motsette av det dei har gjort hittil.

Ho meiner nokre av vala regjeringa har gjort dei siste åra, med mellom anna avvikling av desentralisert utdanning, nedlegging av fødetilbod og truslar om nedlegging av lokalsjukehus, fører til det motsette. Både at folk flyttar frå distriktet, og at fleire ser ein større risiko ved å føde barn der.

– Landet skal ikkje signalisere at det ikkje blir produsert verdiar der ute. Ein blir liksom ikkje verdsett for det arbeidet ein gjer ved å velje å bu i distriktet. Det må vere forsvarlege helsetenester og skular der òg.

– Skal vi føde barn treng vi dei nære verdiane og gode oppvekstforhold. Det at vi bur rundt om kring i landet er viktig, og fører igjen tilbake til der verdiane blir skapte.