Handlingsplan om villsvin: Uønsket og skal holdes i sjakk

Torsdag leverte Miljødirektoratet og Mattilsynet en handlingsplan for villsvin i perioden 2020 til 2024. Der presenterte de tiltak for å holde den norske bestanden for villsvin nede i Norge.

Dersom Norge ikke holder bestanden nede, regner de med at bestanden vil øke fra mellom 400 og 1200 individer i dag, til over 40.000 om 50 år.

"Klimaprognoser for Norge fram til år 2100, tilsier at klimaet sannsynligvis vil endre landskapet og skape flere områder med biotoper som er gunstige for villsvin, og således legge til rette for økt spredning av villsvin. Denne effekten er imidlertid usikker og ligger langt fram i tid", står det i handlingsplanen.

– Villsvin kan være bærer av flere sykdommer og parasitter som kan smitte andre dyr, og i noen tilfeller mennesker. Den store frykten er at en økende villsvinbestand skal bringe afrikansk svinepest til Norge. Det kan ramme tamsvinproduksjonen sterkt og gi store kostnader for enkeltbønder og samfunnet, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør planter og dyr i Mattilsynet.

Fakta Handlingsplan for villsvin Handlingsplanen mot villsvin er utarbeidet av Mattilsynet og Miljødirektoratet. Planen er laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD). Flere etater og organisasjoner har deltatt i arbeidet, blant annet Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsvin, Veterinærinstituttet, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Flere mulige tiltak

I handlingsplanen presenteres det flere tiltak for å holde bestanden nede. Bestandsovervåking, helseovervåking, grunneiersamarbeid og forbud mot fôring av villsvin er blant punktene.

Et forbud mot fôring er forventet å være på plass fra 1.1.2020.

Det er også satt opp tiltak som jegeropplæring, bruk av feller og utvikling og utplassering av villsvinsikre avfallsdunker.

Det kan også bli aktuelt med forbud mot utegang av svin i områder med villsvin uten effektivt gjerdeskille.

Dette er noen av punktene Mattilsynet trekker fram:

• Bedret kunnskapsgrunnlag gjennom å etablere et overvåkingsprogram for utviklingen av bestanden og sykdomssituasjonen blant villsvin. Jegere får økonomisk vederlag for å sende inn prøver av dyr som er felt under jakt, og folk som ferdes i naturen får vederlag for å melde fra om døde og syke dyr. Det oppfordres til å rapportere observasjoner til nettstedet www.artsobservasjoner.no som drives av Artsdatabanken.

• Bestandsreduksjon skal oppnås ved å unngå fôring, og ved å gjøre jakt på villsvin mer effektivt, blant annet ved økt samarbeid mellom grunneiere for å få til jakt over store nok arealer, og kurs og opplæring av jegere. Det er også aktuelt å tillate bruk av feller, noe som allerede er lov i Sverige, samt å åpne for bruk av lys under åtejakt og ettersøk.

• Å begrense smitte fra villsvin til tamsvin er en prioritering i planen. Det vurderes et forbud mot å holde tamsvin utendørs i områder med villsvin, med mindre man bruker dobbelt gjerde for å hindre kontakt mellom dyrene. Villsvin trekker mot rasteplasser, campingplasser og lignende for å finne mat, og det å sikre søppelkasser på slike steder kan være effektivt mot smittespredning.

• Kommunikasjon og informasjon skal bedres gjennom god dialog mellom myndigheter og berørte parter. Myndighetenes budskap knyttet til villsvin skal være enhetlige, og allerede etablerte kanaler som nettsider og sosiale medier tas i bruk for å nå grunneiere, jegere, svinebønder, publikum og andre med informasjon.

• Det tas initiativ til samarbeid med Sverige, blant annet om systemer for utveksling av data.

Flere villsvinpåkjørsler enn elg

Villsvin er listet som en art med høy økologisk risiko i Fremmedartslista som Artsdatabanken utgir. Dette fordi arten reproduserer raskt, har stort potensial til å spre seg og kan påvirke norske arter og sjeldne naturtyper negativt.

I Sverige blir det påkjørt flere villsvin enn elg hvert år. I fjor viste statistikken 7000 påkjørsler av villsvin, mot 6000 elg.

– Klimaendringer vil gi klimatiske forhold som passer villsvin godt. Mildere vintre og varmere vår legger til rette for at bestanden kan overleve, vokse og spre seg, spesielt langs kysten. Derfor er det helt nødvendig med tiltak i handlingsplanen som kan redusere bestanden, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Skadegjørere

Flere er skeptisk til villsvin i norsk natur. Villsvin gjøre store skader på dyrket mark, ettersom de graver opp jordene for å skaffe seg mat.

"Villsvinets søken etter mat skjer både i skog og på kultivert mark med ulike kulturvekster. Dette gir skade på markvegetasjonen både i skog og på dyrket mark, med påfølgende økonomisk tap som følge av avlingsskade."

I Sverige er de årlige kostnadene for villsvinskader på en milliard.

Villsvinet sørger også for at miljøet den oppholder seg i utvikles. Ødeleggelsen av kulturpåvirket mark kan gjøre høsting (slått) og beite mindre gunstig.

"Noe som kan føre til mindre åpent landskap og tap av biologisk mangfold. Samtidig kan også villsvin gjennom roting i jorda bidra til at det gis grobunn for en rekke plantearter. Dette kan bidra til å øke det biologiske mangfoldet, men samtidig også negativt påvirke en del andre arter/naturtyper."

Villsvinet spiser hovedsakelig plantemateriell, men kan også spise kadaver, fugler, mindre pattedyr og insekter dersom det er tilgang på dette.

Smittespreder

Villsvinet er også smittespreder av den afrikanske svinepesten, som har spredt seg ut i verden de siste årene. Utbruddene av den dødelige svinesykdommen er vanskelig å stoppe. Pesten er utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania og Belgia.

Villsvinene som er kommet til Norge kommer fra Sverige, hvor bestanden har eksplodert de siste årene. I Sverige vedtok myndighetene i 1988 at villsvin skal være en del av svensk fauna.

Landbruksdepartementet sa tidligere i år at det ikke er noen plan om å utrydde villsvinbestanden i Norge. Bestanden oppholder seg nå hovedsakelig i Østfold, men det ble nylig oppdaget og skutt villsvin i Trøndelag. Aldri før er ville villsvin oppdaget så langt nord i Norge. Det er også noe villsvin i Akershus og Hedmark.

I Norge kan man jakte på villsvin hele året, med tillatelse av grunneieren av området villsvinet oppholder seg på. Men for at jakten skal fungere godt, må jegerens atferd og rutiner endres, skriver Mattilsynet og Miljødirektoratet i rapporten.

"Enkelte mener at deler av dagens regelverk kan være en begrensning for effektiv jakt på villsvin, ettersom det i liten grad tar hensyn til at villsvin er nattaktive dyr som i stor grad driver matsøk i tett vegetasjon og er i åpent terreng kun etter mørkets frambrudd. Bruk av kunstig lys og feller er ikke tillatt til jakt på villsvin i dag, og trekkes fram av flere som begrensende faktorer for å nå målet om færrest mulig villsvin på minst mulig geografisk område."

Det ble i 2018/2019 registrert felling av rundt 310 villsvin i Østfold og Hedmark. Gjennom de siste fem årene har man sett en økning i antallet felte dyr. I 2014/2015 ble det felt 70 dyr i Østfold.