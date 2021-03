Handelsoverskudd på over 25 milliarder kroner i februar

Handelsoverskuddet for februar er 11,8 prosent høyere enn i januar, og det høyeste overskuddet siden januar 2019, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Verdien av naturgasseksporten endte på nesten 21 milliarder kroner, noe som nesten er en dobling fra samme måned i fjor. Økningen skyldes høyere gasspriser, blant annet som en følge av det kalde været på nyåret.

Råoljeeksporten falt med 6,6 prosent i februar sammenlignet med fjoråret. Årsaken til fallet er lavere produksjon og dermed lavere volum.

Selve fastlandseksporten endte på 38,1 milliarder kroner. Det er en økning på kun 1,1 prosent fra samme måned i fjor, men en oppgang på 7,3 prosent fra januar i år.

Tallene fra SSB viser også at importen av tobakk endte på 402 millioner kroner i februar. Dette er nesten 60 prosent høyere enn på samme tid i fjor, og må sees i sammenheng med de stengte grensene til Sverige, da tobakk- og alkohol er de varene folk flest sørger for å handle med seg når de drar over grensen.

Ifølge VG viser nye tall fra statsregnskapet at staten i fjor fikk inn seks milliarder kroner mer i avgifter, i all hovedsak på alkohol og tobakk, som en av følgene av grensestengningen.

