Handelsavtaler kan gå opp i røyk mens Amazonas brenner

Mens store branner herjer i regnskogen i Amazonas, sier Irlands statsminister Leo Varadkar at landet vil stemme nei til den forestående avtalen mellom EU og det søramerikanske handelsforbundet Mercosur med mindre Brasil gjør mer for å rette seg etter miljøstandarder og bevare regnskogen, skriver Irish Times.

– Det er umulig for Irland å stemme for en frihandelsavtale hvis Brasil ikke oppfyller sine miljøforpliktelser, sier Varadkar, som er «svært bekymret for de rekordstore ødeleggelsene forårsaket av skogbranner i Amazonas i år».

Varadkar vil bruke de to årene fram til avtalen skal godkjennes, til å følge nøye med på hva Brasil foretar seg på miljøfeltet.

Mener Bolsonaro har løyet

Fredag ettermiddag ble det kjent at Frankrike vil gå imot avtalen mellom EU og Mercosur på grunn av Brasils holdninger i klimasaken. President Emmanuel Macron mener hans brasilianske kollega Jair Bolsonaro løy til ham på G20-toppmøtet tidligere i år. En tjenestemann ved Macrons kontor sier Brasils kommentarer og politikk de siste ukene har vist at Bolsonaro ikke vil stå ved sine klimaforpliktelser.

Storbritannias statsminister Boris Johnson opplyser via sin talsperson at han er «dypt bekymret» for de store brannene i Amazonas, skriver Reuters.

Handel og eierskap

Miljøpartiet De Grønne er ett av flere partier som mener at også Norge bør bruke de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale til å stille krav om bevaring av regnskogen. MDG mener også at statens eierskap i Hydro og Equinor må brukes aktivt i miljøkampen.

– Regjeringen bør bruke eierskapet til å stille krav til den brasilianske regjeringen om en ansvarlig regnskogpolitikk som forutsetning for videre investeringer i landet, skriver nasjonal talsperson Arild Hermstad i en epost til NTB.

– Brasils regjering har avvist samarbeidslinjen med Norge. Penger er det eneste språket president Jair Bolsonaro forstår. Da må vi ta i bruk handelspolitiske og økonomiske virkemidler for å påvirke politikken.

Annonse

MDG vil også fase ut bruk av soya i landbruket og oppdrettsnæringen.

– Ingen nordmenn ønsker å støtte næringer som bidrar til rasering av Amazonas. Hvis oppdrettsnæringen og landbruket fortsetter å kjøpe fôrråvarer fra Brasil, er det nettopp det vi gjør når vi spiser kylling eller laks fra norske fjøs og merder.

Stanset utbetaling

Norge stanset nylig en utbetaling på 300 millioner kroner som skal bidra til å hindre avskoging. Det er ikke nok, mener Rødt, som mener Norge også må bruke Mercosur-avtalen som brekkstang. Parallelt med EU forhandler også Efta om en frihandelsavtale med søramerikanerne.

– Norge må kreve at den nye handelsavtalen med Mercosur legges på is fram til tydelige krav om bevaring av Amazonas kommer inn i avtalen. Vi har lagt store penger på bordet for å verne regnskog, så når Amazonas står i brann, har vi et ekstra ansvar for å følge opp, skriver nestleder Marie Sneve Martinussen i en epost til NTB.

– Norge bør bruke muligheten nå til å sikre lovnader i den nye handelsavtalen om at avskogingen reduseres, verneområder beskyttes og urfolks rettigheter tas vare på, skriver Martinussen. Hun vil også at produkter som ødelegger regnskogen, ikke slippes inn på det norske markedet.

Venstres Ketil Kjenseth sier det må kreves garantier om bærekraftig produksjon av biff og soya som importeres fra Brasil. Kjenseth, som leder Stortingets energi- og miljøkomité, mener også at staten, som en viktig eier, bør vurdere Equinors ambisjoner i landet.

Handel og bærekraft

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriver fredag til NTB at regjeringen ser alvorlig på utviklingen med regnskogen i Amazonas.

– Handel og bærekraftig skogforvaltning er et viktig tema under frihandelsavtaleforhandlingene våre. Dette prioriteres høyt av Norge i alle forhandlinger, og spesielt med Mercosur. Forhandlingene med Mercosur pågår fremdeles. Jeg kan derfor ikke gå inn i detaljer, skriver statsråden.

Tidligere i uken sa han til Klassekampen at «handelsavtaler først og fremst er handelsavtaler» og at Norge «ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om Amazonas-avtalen i forhandlingene».

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) har stilt næringsministeren spørsmål om hvorfor han ikke vil benytte Mercosur-forhandlingene til «å bevare et av de viktigste områdene for verdens klima».

– Hvis regjeringen ikke er villig til å bruke press i de pågående frihandelsforhandlingene, betyr det at de setter hensynet til frihandel over hensynet til miljø, sier Haltbrekken til NTB.