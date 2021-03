Markus Hustad er ansatt som konstituert daglig leder i Økologisk Norge, som er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme økologisk mat og landbruk.

Hustad har jobbet i Økologisk Norge i seks år og tiltrer i den nye stillingen 1. mai.

Dette opplyser Økologisk Norge i en pressemelding til Nationen.

Hustad er i dag prosjektleder for skolehageprosjektet «Dyrk Framtida! – flere skolehager i Norge», som engasjere skoleelever, lærere og foreldre i matproduksjon, økologi og natur.

Han ble først ansatt som landbruksrådgiver i organisasjonen før han har jobbet med flere prosjekter, og vært leder for både Økokua og Landbrukets Økoløft.

– Jeg gleder meg til å videreføre det viktige arbeidet Økologisk Norge allerede gjør i dag, og jobbe videre for økt økologisk landbruk og forbruk sier Hustad.

– Økologisk landbruk og metoder er mer aktuelt enn noen gang. Verden står ovenfor en klima- og natur-krise hvor økologiske metoder både kan bidra til å redusere utslipp fra landbruket, og samtidig bidra til at landbruket blir mer robust mot de klimaendringene som allerede er her i dag, fortsetter han.

– Kjenner organisasjonen svært godt

Hustad har studert internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet og Økologisk landbruk ved Høyskolen i Innlandet. Han har bred erfaring fra flere organisasjoner og har de siste to årene hatt deltidsjobb som gartner på Tveten andelsgård i Oslo.

– Vi er veldig glade for at Markus har sagt ja til jobben. Han kjenner organisasjonen svært godt, og vil fortsette det viktige arbeidet for forbrukere og produsenter som ønsker mer norskprodusert økologisk mat, sier styreleder Jostein Trøite i Økologisk Norge.

Hustad overtar etter Børre Solberg som har valgt å fratre fra mai.

– Vi takker Børre for innsatsen han har lagt ned i Økologisk Norge siden 2017. Han har satt i gang et viktig arbeid for å utvikle organisasjonen til å bli enda mer ambisiøs og slagkraftig, og gir nå stafettpinnen videre, sier Trøite.