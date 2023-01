Det er Norstat som på oppdrag frå Opplysningskontoret for Meieriprodukter, melk.no har gjort ei spørjeundersøking blant eit representativt utval av nordmenn.

Og medan 56 prosent av dei spurte har dårleg samvett av å ete usunn julemat, er det altså 70 prosent av dei unge kvinnene som kjenner på det same.

Ernæringsrådgivar Terese Glemminge Arnesen i Melk.no. seier i ei pressemelding at ho er uroa over at mat i aukande grad blir knytt til skam og dårlege kjensler, snarare enn glede.

– Mange av oss opplever å stå i ein spagat heile desember med hyggelege samkomer med mykje god mat og drikke på den eine sida, og eit uromoment av angst og frustrasjon rundt matgildet på den andre.

Juleveka er ikkje den viktigaste

Ho meiner at ein godt råd vil vere å tenke på at det ikkje er det ein et mellom jul og nyttår som er avgjerande, men maten ein et mellom nyttår og jul.

– For å ha eit sunt kosthald kjem du langt med heilt vanleg mat kombinert med sunne måltidsvanar og fysisk aktivitet. Ei passe mengd grove kornprodukt, magre meieriprodukt, magert kjøt og fisk og rikeleg med frukt og grønsaker, seier Glemming Arnesen.

Annonse

Ho seier det er viktig å ha merksemd på helse og kosthald, men at det ikkje er sunt om jula blir ei tid der mange kjenner på skam rundt maten.

– Det skal vere lov å kose seg litt ekstra og kjenne på den gode matgleda, seier ho.

Nordmenn sine nyttårsforsett er i samsvar med tankane dei gjer seg om maten dei et i jula.

Mange vil ete sunnare

I ei anna spørjeundersøking som Norstat har gjort for melk.no svarar 6 av 10 nordmenn at dei har sunnare vanar som nyttårsforsett.

59 prosent av dei spurte svarar at dei ønskjer anten å trene meir, gå ned i vekt, ete og drikke sunnare, drikke mindre alkohol og slutte å snuse.

– At såpass mange ønskjer å endre livsstilsvanane gjennom betre kosthald og meir aktivitet er godt nytt for folkehelsa, seier Glemminge Arnesen.

Ho rår folk til å legge lista lågt for å kome i gang, og at det er viktig å hugse på at små endringar kan gjere store skilnader.

– Start med å bestemme deg for å gjere minst eitt sunnare val kvar dag, seier Glemminge Arnesen.