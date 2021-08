Halvparten av Fagforbundets deltidsansatte ønsker seg større eller full stilling

52.254 medlemmer svarte på undersøkelsen, som har fått navnet Deltidsrapporten. De ble blant annet spurt om hvorvidt de jobber deltid, og hvilken stillingsstørrelse de egentlig ønsker seg.

– Å jakte vakter og sjonglere jobber betyr utrygg økonomi, gjør kabalen på hjemmebane krevende og gir manglende pensjonsopptjening. Historiene jeg hører når jeg besøker medlemmer over hele landet, er sterke, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet, i rapporten.

Et flertall av dem som oppgir at de jobber deltid, er kvinner, så Nord mener at kampen for fulltidsstillinger derfor også er en kvinnekamp.

– En trygg og stabil inntekt gjør at kvinner kan stå på egne bein og være økonomisk uavhengig av samboer eller ektefelle, sier hun.

Arbeiderpartiet reagerer sterkt på rapporten og lover å endre lovverket dersom de får flertall i høstens stortingsvalg.

– Arbeiderpartiet mener at alle som ønsker det, skal få muligheten til å jobbe heltid. Det blir en viktig sak for en ny regjering, sier partileder Jonas Gahr Støre (Ap).

– Allerede i løpet av de hundre første dagene skal vi fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og styrke retten til heltid i lovverket.

