Onsdag formiddag annonserte Klanen, Vålerengas uavhengige supporterforening, at de vil trykke opp et sitat som de brukte i 2014 da Vålerenga møtte Elverum i cupen i norsk fotball. På tribunen hadde de tilreisende supporterne fra Oslo tatt med seg et stort banner med teksten «Redd ulven – skyt bønda». Da som nå var ulvedebatten het, og Klanen provoserte.

En som reagerer på stuntet til Klanen er tidligere Farmen-deltaker, bonde og lokalpolitiker fra Østerdalen, Halvor Sveen.

– Skal du skyte dem som produserer maten din, blir du sulten etter hvert. Det burde til og med fotballsupportere fra hovedstaden forstå, sier han.

– Dette er jo ironi, men dette er så hårreisende idiotisk. Du må være født med asfalt under føttene for å si noe så dumt. Dette vitner om at folk i 2019 har det for godt, sier han.

På sine nettsider reklamerer Klanen med den nye lanseringen med følgende tekster:

«På en måte skjønner vi bønda. Vi hadde vært grinete om noen kom og spiste på sexleketøyet vårt, vi også.»

«Ingen dreper flere sau enn bønda sjæl og i den anledning har Sjappa en vakker liten sak du kan plukke opp sammen med Klansmedlemskapet og sesongkortet ditt når du handler i butikken på stadion.»

– Rett og slett for dumt

Sveen har lenge vært en aktiv debattant i den norske ulvedebatten, og har i den forbindelse også vært deltaker i Debatten på NRK.

– I enhver debatt der en motpart mangler fakta og gode argumenter, er personangrep en enkel metode. Hadde det ikke vært for bøndene hadde de ikke hatt mat å putte i kjeften, sier Sveen.

– Hele utgangspunktet bunner i en holdning om at alle som bor utenfor Ring 3, er bønder. Generelt sett blir det meningsløst å skylde på bønder for at et stortingsvedtak skal bli gjennomført, sier Sveen.

– Debatten er i ferd med å spore fullstendig av. Det blir rett og slett for dumt. Det ødelegger debatten å synke ned på et slikt nivå som.

Også Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum har latt seg provosere.

«Det er lov å bruke huet! Jeg liker friske ytringer, men dette er over streken. I ordskiftet bør vi ikke spøke med å skyte andre!» Skriver Vedum på sin Facebook-side onsdag.

– God markedsføring

Talsperson for Klanen, Erling Rostvåg, forteller at de har jobbet med å finne nye motiver til å ha på trykk på T-skjorta.

– T-skjorta er trykt opp fordi vi jobber med å utvide vareutvalget vårt i sjappa vår. Der er det mye rart, men vi har jobbet litt ekstra i det siste med å finne nye motiver. Da er det naturlig å gå tilbake til det vi har hatt på tribunen tidligere og timingen er bra med tanke på ulvedebatten som går, sier han.

Han avviser at de har tenkt på dette som et politisk budskap

– Det er bare en videreføring av det vi har drevet med før. Noe vi har gjort lenge før noen visste hvem Vedum er, sier han.

– Det bunner ikke at vi mener at alle som bor utenfor Ring 3 er bønder, men om at vi mener at alle som ikke holder med Vålerenga er bønder, sier han.

– Men dere innser at det provoserer?

– Først og fremst gjorde vi dette for å selge T-skjorter. Det har vi lyktes svært godt med. Dette er den beste markedsførte T-skjorta Klanen noen gang har hatt. Vi har fått god drahjelp, sier han.