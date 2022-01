Gyda med følge herjer langs kysten og i fjellet

Det blåser kraftig langs kysten av Møre, Trøndelag og Nordland, noe som trolig førte til at et hurtigruteskip fikk en lett grunnstøting natt til onsdag. Ingen ble skadd, men skipet fikk skader på skroget. Selve ekstremværet Gyda gjelder de voldsomme regnmassene som følger av den såkalte atmosfæriske elven. Det er varslet for Møre og Romsdal og deler av Trøndelag.

Men hele Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge er berørt av nedbør, mildvær og sterk vind, noe som fører til snøsmelting og svært stor fare for alle slags skred.

– Dette er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, som krever tett oppfølging og kan føre til store skader, understreker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Utrygt for trampoliner

Ifølge statsmeteorolog Martin Granerud er det onsdag ettermiddag ingen store endringer i de rekordmange varslene som er sendt ut, bortsett fra at noen er forlenget. Det gjelder varslene om sterke vindkast, som vil vare helt til fredag. Disse kastene går særlig hardt ut over store, løse gjenstander.

– Man skulle ikke tro at folk hadde trampolinene ute om vinteren, men stadig vekk kommer de flygende, til alle årstider, sier han til NTB.

Flere ferger over Vestfjorden ble innstilt fra morgenen onsdag. Ifølge værtjenesten portwind.no er det målt vindkast over 40 meter per sekund i Stamsund i Lofoten. Både sørgående og nordgående hurtigrute blir liggende til kai i Trondheim på ubestemt tid, melder Adresseavisen.

Det er varslet liten til full storm en rekke steder fra Stad til Nordland. Utover dagen vil de høyeste bølgene treffe lenger sør, utenfor Møre og Romsdal og Trøndelag. De kan bli omkring 9 meter høye.

Stengte veier

Annonse

Så langt er det ikke meldt om alvorlige ulykker, men mindre skred har kommet, og skredfaren fører til stengte veier, ikke minst på fjellovergangene.

Flere av dem er stengt, mens andre har innført kolonnekjøring. Riksvei 13 Vikafjellet, riksvei 15 Strynefjellet, fylkesvei 50 Aurland-Hol og fylkesvei 53 Tyin-Årdal er stengt. På riksvei 52 Hemsedalsfjellet er det svært glatt, men veien er åpen.

E6 i Nordland mellom Korgfjelltunnelen og Majavatn er svært glatt. Alt av mannskap er ute og strør veien, men isen legger seg på igjen med en gang, ifølge politiet der. Vogntog og biler med piggfri dekk er bedt om å droppe kjøreturen.

Uvanlig mange varsler

Ekstremværet Gyda bringer med seg mildvær, vind og enormt mye regn. Det er varslet om at det trolig vil oppstå en rekke alvorlige hendelser, som jord-, sørpe- og snøskred.

Regionsjef Knut Aune Hoseth ved NVE Region Nord sier det er sjelden med så mange farevarsler på en gang.

– Det er helt spesielt at det gjelder over hele landet og til og med på Svalbard, sier han til NRK.

Årsaken er at Gyda kommer med svært mye nedbør og høye temperaturer.

– Det gjør Gyda spesiell, og dette kommer på et tidspunkt hvor det er en god del snø i store deler av landet, sier Hoseth. Hans kollega Aart Verhage, som er regionsjef i vest, sier NVE aldri har meldt om så stor fare for skred.

– Så det blir som det blir. Vi kan ikke stoppe dette her, sier han til NRK.

Både DSB, Vegvesenet, politiet og forsikringsselskapene har sendt ut en rekke råd om hvordan skader kan unngås og liv kan beskyttes. Likevel regner forsikringsbransjen med mange skademeldinger de neste dagene.