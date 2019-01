Gunnar Stavrum: At vi har eit marknadsstyrt landbruk er ein illusjon

"Norske bønder får milliarder i statsstøtte for å lage mat. Nå får de millionstøtte for å slutte å produsere gris også." Slik startar eit innlegg av Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen.

– Mitt generelle standpunkt er at vi burde ha minsre landbruksstøtte, seier Stavrum til Nationen.

– Landbruket er statsstyrt

I innlegget er Stavrum kritisk til overproduksjonen av kjøt og egg, og nyttar særskilt Nortura som døme. Prognosane frå Nortura seier nemleg at det vil verte produsert 2500 tonn for mykje egg i 2019.

– Tusenvis av tonn kjøt byggjer seg opp på lagera til bondeeigde Nortura. No tyder alt på at vi òg kjem til å få eit egg-berg i laupet av året, skriv han, og meiner bøndene får millionar i statsstøtte for å slutte å produsere svinekjøt.

Stavrum viser til at omsetningsrådet har vedteke at grisebøndene får 16.000 kroner for kvar avlspurke dei slaktar.

Annonse

– Støtta som grisebøndene får er ikkje statleg, men kjem av avgifta bøndene sjølv betaler når dei sender dyra til slakting. Er det du skriv om statsstøtte feil?

– At Noreg har eit marknadsdrive landbruk er ein illusjon. Landbruket er statsstyrt. Det er rett at pengane ikkje kjem direkte frå staten, men overproduksjonen vert heldt liv i av tallause støtteordningar, seier Stavrum.

– Betre å få pengar for å slutte

Ei av årsakene til underskotet i Nortura, meiner Stavrum, er voldsom overproduksjon blant bøndene.

– Ein overproduksjon av kjøt som dei veltar over på Nortura, skriv han.

I innlegget peiker Nettavisen-redaktøren òg på at Omsetningsrådet har godkjent at bøndene førtidsslaktar verpehøns for å ta ut ein produksjon på 1000 tonn egg i 2019.

"Var det noen som snakket om matvaresikkerhet?" skriv han.

– Hadde ein ikkje hatt tilskotsordningar hadde ein heller ikkje hatt overproduksjon. Men det er sjølvsagt betre at bøndene får pengar for å stoppe produksjonen enn at dei får pengar for å produsere for mykje, seier Stavrum til Nationen.