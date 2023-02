Gunnar har solgt jorda, skogen og låven til Helene – men «snikkerboden» får han beholde så lenge han vil

(Smaalenenes Avis): Gunnar Kinn har flyttet til Ørje sammen med kona Åse, men er fortsatt mye på gården. Snikkerboden, som 82-åringen kaller snekkerverkstedet sitt på låven, lokker ham tilbake omtrent alle dager unntatt i helgene.

Nabogården Østre Kinn er barndomshjemmet til Helene Østbye. Hun overtok hjemgården etter foreldrene i 2021 og flyttet inn i det staselige hovedhuset, som ligger høyt og luftig med vid utsikt til Rødenessjøen, jorder og skog.

De to gårdene ligger tett inntil hverandre ved Vestre Rødenesveien, en drøy mil nord for Ørje.

Gode naboer

Nært og godt er også naboskapet.

– Åse, kona til Gunnar, var dagmamma for meg da jeg var liten. De har bestandig vært gode og hjelpsomme naboer, forteller Helene Østbye.

Den tidligere enhetslederen for vann og avløp i Indre Østfold kommune jobber nå fulltid for det rådgivende ingeniørfirmaet Sweco, på avdelingen i Sarpsborg. Samtidig er hun fast bestemt på å drive gården med kornproduksjon og noe sauehold på best mulig vis.

– Jeg har gått voksenagronom-utdanning på Kalnes, så det skal nok gå bra, smiler hun.

– Jeg tror ikke jeg behøver å hjelpe henne med å kjøre traktor, sier Gunnar og legger raskt til:

– Hun har jo også en flink gårdsgutt i sin far Arne.

Helene bekrefter at faren er til stor hjelp for henne. Foreldrene bor i en villa like ved gården.

Fikk konsesjon

Nå er hun også den nye eieren av jorda, skogen, låven og en garasje på Kinn Mellem. Selve gårdstunet med flere bygninger har Gunnar Kinn søkt om å få dele fra til neste generasjon.

Det var Gunnar selv som ymtet frampå til nabo Helene om at han kunne tenke seg å selge.

– Noe mer gårdbruker blir det ikke av meg, og det var heller ingen av barna som kunne tenke seg å overta gårdsdriften her, sier 82-åringen. Så skal det nevnes at sønnen Torgeir har flyttet til Rogaland og driver melkeproduksjon der.

For Helene Østbye innebærer kjøpet av naboeiendommen med 120 dekar fulldyrket jord og 132 dekar skog en betydelig styrking av ressursgrunnlaget og muligheter for rasjonell drift. Det ble også slått fast i kommunens behandling av konsesjonssaken.

På hjemgården Østre Kinn har Østbye fra før snaut 200 dekar dyrket mark og rundt 400 dekar skog.

Kjøpesummen endte på 2 millioner kroner, som også var taksten.

Prisen ble akseptert av administrasjonen i Marker kommune, under henvisning til at den avspeiler etterspørselen etter jord- og skogbruksareal i området.

Tirsdag kveld vedtok politikerne i det faste utvalget for plan, teknikk og landbruk enstemmig å gi Helene Østbye konsesjon for kjøpet.

Snekring og sang

– Hva er planene dine videre nå?

– Jeg kommer til å fortsette med kornproduksjon, og ser også for meg å jobbe mer eller mindre fulltid ved siden av. Så blir det nok noe elgjakt og rådyrjakt på fritida, svarer Helene Østbye.

Gunnar Kinn tilstår at jakt ikke akkurat er hans greie, men i Snikkerboden er han i sitt ess. Her inne pusler han med mye forskjellig og får utløp både for snekkerkyndighet og kreativitet. Stoler, taburetter, kjøkkengjenstander og masse annet i tre blir formet og satt sammen.

– Nå er det snekring og sang som gjelder, sier han muntert.

Ja, og så gitaren da, som han trakterer omtrent like stødig som han håndterer sag og høvel. Ikke så få har hørt Gunnar Kinn synge og spille i forbindelse med andakter og arrangementer.

– Fingrene er ikke det de var for 10-15 år siden, men jeg spiller da litt fortsatt, sier han.

Og selv om han også regner med at det dabber av litt i Snikkerboden etter hvert, er han glad og takknemlig for at han får fortsette der etter at låven har fått ny eier.