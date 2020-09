FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed har utnevnt Gunhild Stordalen til å jobbe med bærekraftig mat og matproduksjon fram mot, under og etter FN-toppmøtet om mat og matsikkerhet i 2021. Stordalen får ansvaret for å forberede og lede arbeidet knyttet til å endre forbrukeratferd, skape etterspørsel etter sunn og bærekraftig produsert mat, og bidra til redusert matsvinn.

Arbeidet EAT-grunnleggeren skal jobbe med er et av fem hovedtemaer som beslutningstakere fra hele verden skal jobbe med på møtet høsten 2021.

– Mat har aldri vært viktigere – og vanskeligere. Hvis vi endrer vår oppfatning av mat og jobber for gjennomførbare endringer, kan mat være vår beste og største mulighet til å beskytte planeten for oss selv, våre barn og fremtidige generasjoner. Mat angår oss alle, og for å lykkes er vi avhengige av innspill, perspektiver og ideer fra alle typer aktører, sier Gunhild Stordalen si en pressemelding.

11 prosent sulter

Ifølge det norske Landbruksdepartementet er mer enn 820 millioner mennesker og til sammen 11 prosent av verdens befolkning i dag rammet av sult. Konflikt, klimaendringer og økonomisk stagnasjon og tilbakegang er viktige årsaker til den negative utviklingen.

Gunhild Stordalen står bak organisasjonen EAT, som i fjor leverte en rapport om hvordan verdens befolkning sitt kosthold bør være for at ikke verdens ressurser skal bli brukt opp, og for at alle skal få den maten de behøver.

Rapporten dokumenterte sammenhengen mellom mat, helse og miljø.

– Det har vært drømmen min i alle år å kunne bidra til å skape reell forskjell som gjør verden til et bedre sted. Det at jeg, Gunhild fra Muggerud, får en stemme når de viktigste beslutningstakerne samles, er stort. Det er en anerkjennelse av arbeidet til EAT og våre fantastiske partnere, sier Stordalen, og legger til:

– Internasjonale toppmøter endrer sjelden verden i seg selv, og spesielt ikke nå gitt det globale politiske klimaet. Målet er derfor å bygge en ustoppelig global bevegelse for endring som kan fortsette å vokse lenge etter at toppmøtet er over. På denne måten kan vi oppnå de omfattende endringene som verden sårt trenger.

Mener Norge kan spille viktig rolle

Hun mener Norge kan spille en veldig viktig rolle i arbeidet med å endre verdens matsystemer.

– Regjeringen vår har vist sterk internasjonal ledelse når det gjelder hav og fiskeri. Bærekraftig forvaltet fiskeri og havbruk vil spille en avgjørende rolle i å oppnå et bærekraftig og sunt kosthold globalt. Verden har viktige ting å lære av norsk landbrukspraksis, ikke minst når det gjelder dyrehelse. Samtidig som vi må erkjenne at det norske landbruket må omstille seg, men også sikres gode rammebetingelser i tråd med vårt ressursgrunnlag, sier Stordalen.

Hun mener det er mye å hente gjennom et aktivt nordisk samarbeid.

– Norden kan bli verdensledende på sunn og bærekraftig mat, sier hun.