Gunhild Stordalen om import av kjøtt: – Galskap

Tirsdag var legen og lederen av Eat, et forum som jobber for endringer i matsystemet, i debatt hos NRK.

Da sa hun at omstillingen i matsystemet handler om å produsere mer bærekraftig slik at karbon blir lagret i jorda. Hun viste også til at matsvinn må halveres, og at det bør bli flere planterike dietter.

Mener kjøttkutt er uungåelig

– IPCC-rapporten (til FNs klimaplanel, journ.anm.) viser at hvis vi skal ha nubbesjanse til å holde oss innenfor 1,5 gradersmålet, er vi nødt til å ha en drastisk reduksjon i metanutslipp. Da snakker vi om kjøttindustrien i tillegg til en del andre ting. Man kommer ikke utenom å spise mindre kjøtt, men da av bedre kvalitet, sa hun.

Hun mener ikke at alle bør bli vegetarianere, men at alle bør spise mer planter.

Under sendinga møtte hun også bonde Marthe Bogstad til debatt. Hun driver gård med 200 storfe.

– Jeg mener vi skal spise norsk kjøtt og produsere mat her i landet, og ikke importere kjøttet vi spiser. Jeg synes ikke vi skal kutte i norsk kjøtt, sa Bogstad.

Fra Stordalen fikk hun støtte.

– Vi bør slutte å importere kjøtt fra utlandet, det er helt galskap, sa hun.

– Bra kjøtt lagrer karbon

Bogstad fortalte at hun har tatt flere grep for å drive mer bærekraftig. Hun har bygd nytt fjøs som imøtekommer krav, melker med robot og avler bevisst på Norsk Rødt Fe. Det gjør at hun kan ha færre dyr og dermed mindre utslipp.

Hun fortalte også at hun gjerne kunne hatt solcellepanel på fjøstaket, hadde hun bare hatt råd.

Stordalen mente at noe av det viktigste er å gå fra industriproduksjon med mye kraftfôr.

– Det bra kjøttet bidrar til å lagre karbon. Vi må gå bort fra det industrielle og over til det bærekraftige, sa hun.