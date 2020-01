Gunhild Dahlberg i Jakten på kjærligheten: - Tror folk begynner å bli lei av Tinder

– Det er ingen grunn til å somle, for vi har begynt med intervjuer, og det er mange som har meldt seg på. Det er gøy om det er noen med fra flere landsdeler, og hvis jeg kan ønske meg noe vil jeg oppfordre bønder fra Møre og Romsdal til å søke. Det er lenge siden vi har hatt noen derfra. Også har de gode sveler jeg kan spise, ler Gunhild Dahlberg.

Sammen med resten av teamet bak Jakten på kjærligheten på TV 2 gjør Dahlberg seg klar for sin tredje sesong som programleder for datingprogrammet.

I 16 år har bønder tatt imot friere til gården. I mai og juni spilles det inn en ny runde, og alle bønder mellom 20 og 40 år blir bedt om å sende inn søknader.

– Det er en god arene for å finne den rette. I fjor ble det to jakten-par, to jakten-babyer og to jakten-bryllup, sier Dahlberg.

Påmeldingen skjer via en søknadsportal, via e-post til jakten@tv2.no eller via Facebook-siden til programmet. Dersom du vil sende en søknad via e-post eller Facebook, må du skrive en søknadstekst og legge ved kontaktinfo og bilder.

– Tror folk begynner å bli lei av Tinder

I en tid med mange datingalternativer i form av apper og nettsider skulle man kanskje tro det var mange som valgte disse løsningene. Men ifølge programlederen er det motsatt.

Hun tror folk er lei av Tinder, og tenker TV-dating er en frisk måte å møte kjærligheten på.

– Det er mange som skriver og vil møte bønder. I fjor var det veldig mange friere, og jeg tror folk begynner å bli lei av Tinder. I jakten på kjærligheten får man møte folk og se de i andre situasjoner enn bare å ta en kaffe. Man får tenkt seg om hva man vil ha og hva man kan tilby.

Hun har aldri selv vært på Tinder, da hun møtte sin kjæreste før appen var blitt til. Men hun kjenner flere som er på Tinder og som synes det rett og slett er utmattende.

– Det er en innsats som skal til. Det er det i jakten også, men vi er mange som har jobbet med dette programmet i flere år. Vi jobber for at de skal føle seg trygge og heier på bøndene, sier hun, og fortsetter:

– Ingen av dem som har vært med har angret. Det kan man jo ikke heller når man har fått seg kjæreste. Jeg føler jeg har en viktig jobb, for det handler ikke bare om å lage TV. Vi beriker Distrikts-Norge med nye innbyggere.

Tenk gjennom

Vurderer du å melde deg på, er det er par ting du bør tenke over først: Vil du ha kjæreste, og passer det i livet ditt akkurat nå?

– Vi er klar over at vi jobber med bønder, og opptakene er i mai og juni. Men de fleste skaffer avløsere og hjelp på gården i perioder med opptak. Det er intenst, og man må være innstilt på å finne kjærligheten.

I første omgang gjennomfører teamet intervjuer med bøndene, før de kommer på besøk. Som søker blir det først forpliktende når man skal til andre intervju.

– Det er ikke alle det passer for, selv om man har meldt seg på. Men det finner man fort ut.

Lov å melde på andre

Og kjenner du noen som bør få ut fingeren og skaffe seg en kjæreste, er det også lov til å melde på andre. Nettopp det skjedde med Andreas fra Sogn og Fjordane i fjorårets sesong, forteller Dahlberg.

– Han er en ganske beskjeden type, så det var moren som hadde meldt han på. Når vi ringte så sa han ja til å bli med, men fortalte ingenting til moren, for han skjønte det var hun som hadde meldt han på. Da det kom på TV fikk hun et lite sjokk tilbake. Men nå har han funnet kjærligheten, og hun har flyttet inn. Alt dette skjedde på under ett år.

Hun er selv et følelsesmenneske, og mener hun har en fantastisk jobb.

– Jeg står og gråter i kulissene, for jeg syns det er så sykt rørende. Alle vi som jobber i Jakten på kjærligheten er følelsesmennesker.

Bilde-tips

Etter første runde, med valg av bønder, er det også klart for en runde med frierbrev. Også her er det bønder som melder sin interesse forteller Dahlberg.

Hun har et tips, både til dem som søker lykken i Jakten på kjærligheten eller på Tinder.

– Et lite tips til menn, det gjelder både til Tinder og frierbrev: Ikke hold kamera nede ved magen, men hold det rett forfra. Jeg har sett det har kommet inn frierbrev, og jeg har tenkt "hva er det du holder på med". De ser ut som om de har lagt kamera i fanget og tatt bilder under ifra. Da ser man ikke ut fra sin beste side. Men man må gjerne ta bilde i kjeledress og med traktor, det er det mange som liker. Eller så kan du få noen andre til å ta bilde av deg. Det er jo det indre som teller mest, men man trenger ikke vise seg fra sin verste side, ler hun.