– Jeg fikk en vond klump i magen, og opplever det som vanvittig når vi like før har smakt hvor nydelig kjøttet er. Så vet vi at dette kjøttet blir dyrefôr og sement, samtidig som folk sulter på andre siden av jordkloden.

Skuespiller Kristofer Hivju, blant annet kjent fra Game of Thrones, og tidligere NRK-programleder og regissør Gry Molvær Hivju fikk seg et lite sauesjokk i første episode av serien Matsjokket på NRK.

I episoden får de opp øynene for smaken på sauekjøtt, de besøker Norturas fryselagre med kjøtt og forsøker til slutt å overbevise matvarekjedene om at de må selge mer av den norske sauen.

Det er kaptein for kokkelandslaget, Christer Rødseth, som er programleder for serien. Han besøker i hver episode en kjent person eller familie, hvor han har som mål å kutte i matsvinnet.

– Folk vet ikke hvor mye mat vi kaster. Hadde vi vært klar over den sinnssyke, mengden hadde nok alle vært mer bevisste, sier Rødseth.

Planlegging er en nøkkelfaktor, mener han.

– Har måttet skjerpe oss veldig

Selv innrømmer Kristofer Hivju at han og familien ikke har vært gode på å bruke opp maten de kjøper.

– Vi har måttet skjerpe oss veldig. Når man reiser mye, ender man opp med å glemme hva man har i kjøleskapet, og så kjøper vi nye ting. Da ender vi opp med å ha trippelt opp av alt. Det handler om å bruke maten man faktisk har og planlegge litt, i stedet for å lage og kaste. Da sparer vi penger og får noen raske restematmiddager, sier han.

Størst overraskelse fikk paret at de skulle besøke Norturas overskuddslager for fårekjøtt i Rakkestad i Østfold. Der blir de vitne til lammeskrotter som ligger stabler i hylle etter hylle.

– Vi fikk et visuelt bilde av hvor mye det er snakk om. Det var sau fra gulv til tak. Vi kan drøfte om man skal spise mindre kjøtt eller om vi produserer for mye lam og sau, men vi må i hvert fall spise opp hva vi lager, sier Gry Molvær Hivju.

Hun er selv fra Vestlandet, og vet hvor godt det norske landskapet er for produksjon av sau og geit. Likevel ble hun først ordentlig bevisst på sauekjøttet under innspillingen av serien.

– Moren min har etterspurt sau i butikken i lang tid, for hun mener fårikål skal lages av sau, i tillegg har vi speketradisjoner. Men vi har ikke vært bevisst rundt det at lam og sau er samme greia.

Møter sauebonde

I episoden får også paret møte en sauebonde, Lillian Sylte Gjerde fra Stranda på Sunnmøre. Dette møtet ble spesielt sterkt, forteller Kristofer Hivju.

– Sauebonden vi møtte, Lillian, selger 12 sauer til slakteri. For dette lager de 400 kilo kjøtt, og hun får 76 kroner. Det er helt horribelt. Det henger ikke på greip. Når forbrukeren begynner å spise får, skal også hun kunne legge på mange nuller på den prisen.

Og det er nettopp det de håper blir utfallet av episoden, at flere spiser norsk sauekjøtt.

– Spør etter å få sau i butikken. Er du glad i lam er du også glad i får, spis begge deler. Jeg håper episoden fører til at bonden får mer for kjøttet sitt, at folk får gleden av å spise får og at folk kaster mindre mat, sier Kristofer, mens Gry legger til:

– Første punkt er at man må tilby forbrukerne sauekjøtt. Vi møtte de store matvarekjedene i serien, og de sier det ikke blir etterspurt. Men jeg tror folk må vite hva de skal etterspørre.

De påpeker også en annen utfordring.

– Samtidig som vi står og ser på 600 tonn med får som skal kastes, innfører vi nesten samme mengde fra Island. Noe er helt riv, ruskende galt, sier Kristofer Hivju.

10 millioner middager på lager

I dag har Nortura cirka 20 tusen sauer lagret i fryselagre, tilsvarende omtrent 620 tonn. På lageret til Nortura i Rakkestad lagres det 1500 sauer. Det er dette lagret Hivju-paret besøker i episoden.

Her forteller Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, avdelingen i Nortura som tar seg av markedsregulering, at samvirket har sau tilsvarende omtrent 10 millioner middager liggende på lager.

I episoden forklarer han lagrene slik:

– Det er kombinasjon av at bonden har produsert litt for mye, men at vi også ser at forbruket av sau ikke øker særlig. Forbrukeren vil gjerne ha lammet.

– Men hva vis det ikke blir spist, hva skjer da, spør Gry Molvær Hivju.

– I så fall vil det til slutt gå ut på dato. Da vil det bli destruert, svarer Skulberg.

Butikkene vil selge mer sauekjøtt

I serien møter kokk Christer Rødseth og Hivju-paret også de store matvarekjedene Rema 100, Norgesgruppen og Coop. De tre representantene for selskapene sier i serien at det vil være mulig å selge mer sauekjøtt.

Til Nationen sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, at selskapet faktisk har økt salget av sau så langt i år.

– Så langt i 2019 har vi solgt dobbelt så mye sauekjøtt som samme tid i fjor. Totalt har vi så langt i år solgt 60.000 kilo mer sauekjøtt enn samme tid i fjor, forteller han.

Han sier Coop forsøker å ha sauekjøtt i butikken gjennom hele året, men påpeker at bransjen har en opplysningsjobb.

– Sau har rett og slett et dårlig rykte blant forbrukerne, og dette er noe vi må jobbe med å snu. Der håper vi NRKs serie Matsjokket vil bidra til å endre denne holdningen til sau. Når kundene begynner å etterspørre sau, kommer vi til å ta inn mer i hyllene våre.

Banan, brød og grønnsaker

Serien Matsjokket er basert på at nordmenn kaster 5 tonn mat hvert tiende minutt, og én tredel av maten vi produserer havner i søpla. Christer Rødseth besøker i serien kjendiser og viser hvordan man kan lage delikatesser ut av maten man har i kjøleskapet.

Videre utover i sesongen skal Youtuber Joachim «Noobwork» Haraldsen slå et slag for bananen, Tiril Sjåstad Christiansen skal redde brødet, Ronny Brede Aase og Tuva Feldmann tar kampen for grønnsakene og Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria tar et oppgjør med overskuddsmaten fra norsk industri.

Rødseth mener nordmenn må bli bedre på å spise opp maten de kjøper, og mener spesielt det er et grep mange kan gjøre.

– Man må også tillate seg å spise de samme tingene to dager på rad iblant. Spesielt grønnsaker og salat må man bli flinkere til å spise opp. Lag en egen hylle i kjøleskapet med alt som er åpnet slik at det blir spist først – det funker.

For Hivju-familien har serien gjort at de har blitt mer oppmerksomme på maten de har i kjøleskapet.

– Vi er blitt mer bevisst på å ha restemiddag en gang i uka og vi ser i kjøleskapet hva vi har og ikke har. Vi har også bokser til å ha rester i, vi fryser ned brød i skiver og tiner i brødristeren, fryser ned bananer, også videre. Vi har fått mer bevissthet rundt det.

Serien har premiere på NRK1 onsdag 30. oktober klokken 19.45 og er tilgjengelig på NRK Nett-TV.