Grøntnæringen vil gi jobb til 3.000 flyktninger

– Det er behov for arbeidskraft i næringen, og jeg vil tro at i hvert fall så mange som 3.000 ukrainere vil kunne finne arbeid i grøntsektoren, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund til Matindustrien , som er fagbladet for næringsmiddelindustrien i Norge.

Grøntnæringen er arbeidsintensiv næring og trenger mange folk i arbeid i sesongene. Mange som kommer fra Ukraina, har allerede erfaring, mens andre har behov for opplæring, ifølge Meberg.

Annonse

– Det har fra tidligere vært vanlig å rekruttere arbeidskraft fra Ukraina, så mange gartnere har gode relasjoner til arbeidere derfra, sier hun.

Nå venter næringen på en kollektiv arbeidstillatelse slik at flyktningene kan få lov til å starte opp arbeidet.

©NTB