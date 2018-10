Grønn Ungdom vil ha mistillit mot Solberg-regjeringen

«Grønn Ungdom mener regjeringens mangelfulle klimapolitikk er grunnlag for mistillit og oppfordrer Stortinget til å felle regjeringen på klimasaken», heter det i en resolusjon fra Grønn Ungdoms landsstyremøte sist helg.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) skal ta stilling til kravet på sitt sentralstyremøte mandag 29. oktober, få dager før KrF avgjør sitt veivalg 2. november.

– KrF må med sin vippemakt sammen med resten av Stortinget svare til velgerne om de virkelig har tillit til en slik regjering, som møter klimatrusselen med handlingslammelse, sier Grønn Ungdoms talsperson, Ola Eian.

MDGs talsperson og eneste stortingsrepresentant, Une Bastholm, sier hun ikke har tillit til at regjeringen klarer å levere de tiltakene som trengs for å nå Norges klimamål for 2020 og 2030.

– Om dette betyr at vi ser oss nødt til å fremme mistillitsforslag mot regjeringen, vil jeg diskutere med sentralstyret neste uke, sier hun til NTB.

Regjeringen kan falle hvis KrF-leder Knut Arild Hareide får støtte fra partiet for sitt råd om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad ønsker derimot at partiet skal gå inn i dagens regjering.