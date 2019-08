«Grønn» konfirmasjon for Ingrid Alexandra

Det første som møtte de rundt 150 gjestene i Slottskapellet lørdag, var et innbundet program for seremonien der prinsessen hadde lagt et tykt, løst ark innsatt med blomsterfrø.

«Når dette papiret legges i jorda, vil det med tiden vokse fram fargerike sommerblomster. Jeg håper det kan være et fint minne, og en påminnelse om at det er bare vi som kan ta vare på jorden vår», er prinsessens budskap, som tydelig viser hennes engasjement for jordas framtid.

Handle, ikke prate

– Du er en av de mange unge som ber oss om å gjøre noe for miljøet, ikke bare prate, sa biskop Kari Veiteberg i sin preken til den kongelige konfirmanten.

Prinsessen, som kan bli Norges første kvinnelige regent på 600 år, har til nå vært medlem av Miljøagentene, og hennes aller første offisielle oppdrag var da hun møtte Miljøagentparaden på Slottsplassen under Verdens miljødag i 2009.

Det grønne satte også sitt preg på både et nyoppusset Slottskapell og framsiden av slottet, som for anledningen var pyntet med et vell av planter i sesong, deriblant lyserød og lysegrønn hortensia, snøbær, bringebærblader, husfred og adiantumbregner.

Menyen for æreslunsjen for prinsesse og konfirmant Ingrid Alexandra er helt uten rødt og hvitt kjøtt.

Prinsessen og de 158 andre til bords blir servert laksetartar med avokado, ingefær, jordskokkchips med urter fra hagen til forrett.

Hovedretten består av bakt kveite med høstgrønnsaker og skalldyrsjy, mens desserten er yuzu- og mangomousse med rullekake og mangosorbé, opplyser Slottet.

– Bønner for deg

Til toner av Vivaldi kom prinsessen like før klokken 12 inn i Slottskapellet og tok plass mellom sin far og bestefar. Hele den norske kongefamilien var allerede på plass, samt prinsessens faddere, Spanias kong Felipe, kronprins Frederik med familie og kronprinsesse Victoria av Sverige.

Benkeradene var ellers fylt med representanter fra det offisielle Norge, med statsminister Erna Solberg (H) og stortingspresident Tone Trøen (H) på første rad med sine ektefeller.

Det er 31 år siden sist gang det ble holdt en kongelig konfirmasjon i Norge. Også kronprins Haakon ble konfirmert i Slottskapellet.

– Du skal vite at det strømmer mange gode tanker og ønsker til deg i dag. Vi vil deg så vel. Det blir bedt mange bønner for deg og fremtiden din, innledet preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien.

– Spre håp

Ingrid Alexandra har fulgt konfirmasjonsundervisningen i Asker menighet, der konfirmantene diskuterte temaer som blant annet psykisk helse, terror, sex og samliv og pornografi.

– Under forberedelsene sa du til meg: Ikke spør meg om hvem som ble kastet i brønnen og sånn, for det ble faren min spurt om. Men spør meg gjerne om noe skikkelig vanskelig, sa Oslo-biskop Kari Veiteberg til latter fra hele salen.

Som 15-åringer flest klarte ikke prinsessen å sitte stille under hele prekenen, men lot både blikk og smil vandre rundt i kapellet.

– Det kommer heldigvis ingen vanskelige spørsmål fra meg i dag. Jeg vil heller råde deg til å fortsette å stille spørsmål om det som er viktig og vanskelig, sa biskopen som oppfordret prinsessen til å bidra til å spre håp.

Rørt til tårer

– Mange unge kjenner at livet butter imot. Den viktigste oppgaven for kirken i en slik situasjon er å jobbe for å spre livsmot og livsglede. Spre håp slik at vi kan se en framtid for moder jord og alt levende, fremholdt biskopen.

Prinsessen leste selv Frans av Assisis bønn før det var hennes tur å følge i sin fars fotspor og knele alene ved alteret og motta velsignelsen fra biskop Veiteberg og sogneprest i Asker Karoline Astrup.

Da måtte en tydelig rørt kronprinsesse Mette-Marit tørke både én og to tårer.

Også dronning Sonja måtte opp med lommetørkleet da fadderne og Ingrid Alexandras brødre tente lys for prinsessen.

Etter seremonien i Slottskapellet er alle gjestene invitert på en treretters lunsj på Slottet til ære for konfirmanten.

