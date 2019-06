Grøn bussavtale mellom Hurtigruten og Tide

Avtalen har ein verdi på om lag 200 millionar kroner og er ifylgje selskapa den største turbuss-kontrakten i Noreg nokon gong. Både Hurtigruten og Tide er godt nøgde med samarbeidet dei har kome fram til.

– Når vi satsar på ny teknologi og grøne løysingar, er det viktig for oss i Hurtigruten å finne samarbeidspartnarar og leverandørar som tenkjer på same måte. Akkurat som Hurtigruten arbeider Tide med å utfordra bransjen til å gå i ei grønare retning, seier kommersiell direktør Asta Lassesen i Hurtigruten i ei pressemelding.

Elbussar høgt på ønskelista

Den nye bussavtalen omfattar både busstransport til og frå Hurtigrute-skipa og på rundt 100 ulike utflukter Hurtigruten tilbyr på små og store stoppestader langs kysten. I starten skal passasjerane på Hurtigruten fraktast med bussar som går på biodiesel der det er tilgjengeleg, men målet er at dei biodrivne bussane etter kvart skal bytast ut med elbussar.

– Med den nye avtalen skal vi saman med Tide arbeida for å innføra elbussar fleire stader langs kysten så raskt som mogleg, seier Lassesen.

Kontrakten mellom Tide og Hurtigruten tek til å gjelda frå september. Med opsjonar for forlenging gjeld avtalen for til saman for fem år og er den største kommersielle turkontrakten Tide har inngått. I tillegg til eigne bussar og sjåførar, skal selskapet samarbeida med ei lang rekkje lokale sjåførar og firma langs kysten.

– Viktig med føreseieleg avtale

– Det har vore viktig for oss å få på plass ein langsiktig avtale, slik at arbeidet til leverandørane og sjåførane våre kan bli føreseieleg. Med denne store avtalen i botnen, kan vi også arbeida langt hardare mot innovasjon og jakta på endå betre miljøløysingar for turbussar, seier kommersiell direktør Christina Flataker Johannessen i Tide.

Tide ønskjer å bli marknadsleiarane innan elbuss, og Flataker Johannessen karakteriserer avtalen med Hurtigruten som eit stort steg i denne samanhengen.

For Hurtigruten er den miljøvenlege bussavtalen den siste av ei rekkje grøne satsingar.