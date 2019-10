Gro Tvedt Anderssen blir ny kommunikasjondirektør i NFF

Tvedt Anderssen har bred erfaring med strategisk kommunikasjon fra store organisasjoner, og kommer fra jobben som kommunikasjonsjef for Felleskjøpet Agri, der hun blant annet har hatt ansvar for kommunikasjons- og markedsstrategi og myndighetskontakt. Hun har også tidligere jobbet som fagdirektør i Forbrukerrådet og manager i JKL/MSL, skriver Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

Gjennom jobben i Felleskjøpet sitter Anderssen også i Nationens styre.

– Gro har solid erfaring fra strategisk arbeid i skjæringspunktet kommunikasjon, marked og politikk. Hun forstår fotballens rolle i samfunnet meget godt, og har klare tanker om hvordan vi fremover skal bli enda flinkere til å synliggjøre norsk fotballs store samfunnsbidrag. Det er viktig for oss. I tillegg har Gro tung ledererfaring og gode strategiske evner. Jeg gleder meg til å få henne med på laget, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF i pressemeldingen.

– Fotball engasjerer og berører folk over hele landet, i alle aldre. Som Norges største frivillige organisasjon med mange hundretusener mennesker som gleder seg på og utenfor banen hver eneste dag har Norges Fotballforbund et viktig samfunnsoppdrag. Tydelige ambisjoner, sammen med samspillet mellom grasrot og topp, gjør dette til en av Norges mest spennende organisasjoner. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, sier Gro Tvedt Anderssen i pressemeldingen.

Tvedt Anderssen starter 1. januar og overtar stillingen etter Svein Graff, som starter egen kommunikasjonsvirksomhet. Graff fortsetter som medieansvarlig for herrelandslaget.