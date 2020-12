Griser og kyr har fått fôr, vann og stell i de rasevakuerte områdene

Brannvesenet på Øvre Romerike opplyser blant annet at aggregater har blitt flydd inn til gårdene, hvor beboerne har blitt evakuert.

Det skal være snakk om en gård med slaktegris og en gård med melkekyr og okser, hvor eierne ikke har fått tilgang til dyrene sine. Nå skal dyrene ha fått tilgang på fôr og vann.

– Det stemmer at to gårdsbruk var uten strøm og vann i går, men det nå etablert vannforsyning og strømaggregater slik at dyrene har tilgang på mat og vann, sier Gry Holmbakken til Nationen, hun er avdelingssjef for veterinærer i Mattilsynet avdeling Romerike.

Kontakt med bøndene

Politiet og Mattilsynet bistår med henholdsvis fysisk hjelp og rådgiving.

– Politiet bistår eierne slik at dyrene får nødvendig stell. Vi har kontakt med de bøndene det gjelder, og bidrar med råd og veiledning så langt vi kan. Det er politiet som kontrollerer området og ivaretar sikkerheten til de som skal inn og stelle dyrene, sier Holmsbakken.

Ti personer er savnet

Ti personer er fortsatt savnet i forbindelse med raset, men det gjøres fortsatt søk i rasområdet. Politiet og brannvesenet sier de fortsatt håper å finne mennesker i live.

– Det er en stor oppgave. De som er savnet er kanskje i noen av husene. De har flyttet seg helt opp mot 400 meter, sier innsatsleder Morten Thoresen ved Nedre Romerike brann- og redningsvesen, ifølge NTB.

Politiet sier det fortsatt er bygninger som kan rase. Leirskredet i Gjerdrum er blant de største i Norges historie. Det er 700 meter langt og 300 meter bredt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier det fremdeles er fare for at det kan gå nye skred, skriver NTB.