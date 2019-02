Grilstad legger ned fabrikk i Trøndelag

Det skriver Trønder-Avisa. Bakgrunnen for nedleggelsen og flyttingen skal være å styrke konkurransekraften og legge til rette for lønnsom vekst. Det er produksjon og skjæring av storfe som nå skal foregå i Brumunddal.

– Vi har vært med på å se på kostnader og besparelser siden slutten av oktober, og vi ser jo årsaken til hvorfor avgjørelsen falt i favør Brumunddal. Sånn sett har jeg forståelse for at Grilstad velger som de gjør. Men jeg syns det er trist med hensyn til egen fabrikk og de jeg leder i hverdagen, sier fabrikksjef Aril Strømmen til avisa.

Annonse

De ansatte fikk beskjed om avgjørelsen tirsdag. Nå starter bedriften med kartleggingssamtaler med de ansatte.

– Jeg har sagt til de ansatte at vi skal gjøre det vi kan for dem, og legge til rette for dem som vil jobbe videre i Grilstad, og som blir med på flyttelass til Brumunddal, sier Strømmen til Trønder-Avisa.

Flere ansatte har fortalt at de vil bli med på flyttelasset eller starte å jobbe på andre av Grilstads fabrikker..