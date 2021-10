Grilstad blir med i nytt slakteri

En av Norges største produsenter av kjøttprodukter, Grilstad AS, blir med i det nye slakteriet i Gudbrandsdalen. Det skriver Jæder på sine nettsider.

Grilstad er både konkurrent og samarbeidspartner med Fatland, som nylig har trukket seg ut av slakteriprosjektet.

– Nå ser vi fram til å bygge et solid slakteri som i samarbeid med produsenter, samarbeidspartnere og kunder skal bidra til produksjon og foredling av gode norske råvarer, sier Grilstad-sjef Jørgen Wiig i en pressemelding.

Byggingen av slakteriet starter i 2022.

Alt er klart

Leder av Gudbrandsdalen Slakteri AS, Terje Jonny Sveen, sier til Gudbrandsdølen Dagningen at alt nå er klart for slakteriet som skal være på Otta.

– De lokale bøndene får med seg Jæder og Grilstad på eiersiden. Terje Wester blir daglig leder fra og med 1. januar 2022, sier Sveen til GD.

Terje Wester var konsernsjef i Fatland da avtalen først ble inngått mellom de to konsernene. Han har også vært sentral i prosjektet i Gudbrandsdalen.

Ambisjonene for det nye slakteriet samsvarer med målene til Jæder og Grilstad, sier slakterileder Sveen til GD.

– De legger avgjørende vekt på kvalitet, gode norske råvarer og et bærekraftig landbruk. Alt dette er på plass med etableringen av Gudbrandsdal Slakteri.