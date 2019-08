Greta Thunberg klar for klimanøytral båtferd til USA neste uke

Den tyske kapteinen Boris Herrmann sier han er svært imponert over hvor målbevisst den svenske klimaaktivisten er. Thunberg funderte lenge på hvordan hun kunne reise til USA og delta på viktige klimakonferanser i New York og senere i Chile uten å fly eller reise med cruiseskip, som også forurenser mye.

Hun endte med å få plass på 60 fot lange Malizia II, en høyteknologisk konkurranseyacht, utstyrt med solpaneler og turbiner under vann for å skaffe energi til en utslippsfri overfart over Atlanterhavet.

– Hun er forberedt på å akseptere det ukjente og også delvis det som ikke kan kontrolleres. Det viser hvor langt Greta er villig å gå for å bringe fram budskapet sitt, sier Herrmann.

Annonse

Overfarten er beregnet å ta to uker. Nøyaktig når de reiser, avhenger av været. Det er tenåringens første seiltur og ikke akkurat en enkel førstereis.

– Jeg spurte henne om hun er redd. Hun svarte med et veldig bestemt «nei», sier Herrmann.

Det er ikke toaletter om bord, ei heller senger, kun smale køyer.

I løpet av rundreisen i Amerika skal Thunberg delta på en et klima-toppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York og flere klimaprotester i september. Hun skal også til Canada og Mexico før hun deltar på årets FN-konferanse om klima i Santiago i Chile i desember. Dit reiser hun med tog og buss.

(©NTB)