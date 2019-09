Greta Thunberg gir ut bøker i USA

Penguin Press kunngjorde torsdag at de vil gi ut boken «Huset brenner. Om en familie og et klima i krise» og boken som inneholder flere av hennes taler, «No one is too small to make a difference». Sistnevnte vil inkludere hennes kommende tale under FNs klimatoppmøte i New York.

«No one is too small to make a difference» ventes å utgis i november. «Huset brenner» skal gis ut neste år.

16-åringen har inspirert en hel verden til å demonstrere for klimaet. Hun har mottatt flere priser for sitt klimaengasjement.

