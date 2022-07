Grensehandelen øker igjen – alkohol, tobakk og godteri står for 40 prosent

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn la igjen 2,5 milliarder kroner på grensehandel i første kvartal 2022. Det er resultatet av 1,2 millioner grensehandelsturer.

Tallene inneholder handlebeløp fordelt på 14 varekategorier samt tjenester som restaurantbesøk.

Det er naturligvis en økning fra de to pandemiårene: I første kvartal 2021 estimerte SSB grensehandelen i første kvartal til 20 millioner kroner, men da var det strenge restriksjoner på trafikken over grensa i hele perioden.

Rådgiver i SSB, Guro Henriksen, mener at grensehandelen er på vei til normale nivåer.

– Det er viktig å huske på at dette kvartalet fremdeles var preget av reiserestriksjoner i forbindelse med pandemien, som ble opphevet 12. februar. Grensehandelen beveger seg nok mot mer normale nivåer igjen nå, sier Henriksen.

Den offisielle grensehandelsundersøkelsen fra SSB, som kom med sine tall 27. mai, gir ikke informasjon om hvilke varer vi handler, og viste at nordmenn la igjen 2,1 milliarder i samme periode som de nye tallene, noe som er 400 millioner kroner lavere.

Dette handler vi mest på harrytur

– De foreløpige resultatene viser at nordmenn handlet mat- og dagligvarer for litt over 1 milliard kroner i 1. kvartal 2022. Dette er den klart største varegruppen, sier Henriksen.

SSB skriver at 40,5 prosent av handlebeløpet ble brukt på mat- og dagligvarer. Videre ble 40 prosent brukt på alkohol, tobakk, brus og mineralvann, godteri og sjokolade. Til sammenligning sto kafé- og restaurantbesøk og andre tjenester for 6,7 prosent av grensehandelen i første kvartal i år.

Virke vil ha lavere avgifter

Reduksjonen av særavgifter på grensehandelsvarer i statsbudsjettet for 2021 mener virke var et skritt i riktig retning, skriver de i en pressemelding.

Direktør for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad. Virke, sier at grensehandelen er på full fart tilbake til gamle høyder.

– Dette setter ekstra press på omsetning og arbeidsplasser i dagligvarehandelen, sier Hammerstad.

Virke mener det er behov for å redusere avgiftsforskjellene ytterligere.

– Det er fortsatt store avgiftsforskjeller mellom Norge og Sverige som gjør det vanskelig for norske dagligvarebutikker ved grensa å konkurrere mot sine svenske rivaler, sier Hammerstad.

(©NTB)