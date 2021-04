Innbyggerne i grendene Risberget og Gravberget i Våler kommune i Innlandet har fått nok av at strømmen forsvinner ukentlig stort sett hele året. Nå vil de gå til søksmål mot nettleverandør Elvia, som er Norges største nettselskap, skriver NRK.

– Vi lever i en fryktsituasjon. Det er nesten så man har fått posttraumatisk stress, når man hele tiden har fokus på noe som en vet kommer. Vi er i beredskap hele tiden, og vi må håndtere det selv, sa Odd Even Fylling da Nationen besøkte ham hjemme i Risberget i slutten av februar i år.

Fylling frykter at liv vil gå tapt hvis det ikke blir gjort noe med strømsituasjonen i grendene.

– Vi har episoder hvor det bare er et under at det ikke har gått liv, sa han til Nationen.

Elvias kommunikasjonssjef, Morten Schau, sier til NRK at han synes det er leit at folk i Risberget går til sak.

– Det er veldig kjedelig at kunder ser seg nødt til å gå til sak mot oss.

Schau har tidligere uttalt at det er en vanskelig strømsituasjon i området.

– Vi er svært godt kjent med den uheldige situasjonen når det gjelder leveringssikkerheten til Risberget og Gravberget. Vi har hatt flere møter med representanter for grendene og har stor forståelse for deres frustrasjon når det gjelder leveringspåliteligheten av strøm, sa kommunikasjonssjefen i Elvia til Nationen i februar.