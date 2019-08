Greenpeace krever handling etter regnskogbranner i Afrika

– Greenpeace i Afrika ber myndighetene i Kongo ta umiddelbare grep for å redusere brannfaren i Kongobassenget. Langsiktig må regjeringen stanse all industriell aktivitet i verdens nest største regnskog, sier miljøorganisasjonen i en uttalelse.

Mandag sa Frankrikes president Emmanuel Macron at han vil lansere en internasjonal kampanje for å hjelpe land i Afrika sør for Sahara med å bekjempe skogbrannene.

Miljøorganisasjoner har uttrykt bekymring for massive branner i blant annet Angola og Kongo, som har fått langt mindre oppmerksomhet enn brannene i Amazonas.

