Greenpeace: EMD ber Norge svare om oljeboring

– Det er en svært viktig utvikling i saken at menneskerettighetsdomstolen nå vil ha svar fra den norske regjeringen, sier miljøorganisasjonenes advokat Cathrine Hambro i en pressemelding fra Greenpeace.

Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge aktivister klagde i juni i fjor inn den norske staten for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) etter å ha tapt klimasøksmålet i Høyesterett i desember 2020.

Klagerne mener at det strider med grunnleggende menneskerettigheter å åpne for norsk oljeboring i Barentshavet under en klimakrise.

Ifølge Greenpeace skriver EMD i et brev til de norske partene at en dom i saken kan ha stor innvirkning på det norske rettssystemet, det europeiske rettssystemet eller hvor effektivt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fungerer.

– Å få saken opp på europeisk nivå er helt nødvendig etter den halvhjertede behandlingen menneskerettighetsspørsmålene fikk av Høyesterett. En dom fra menneskerettighetsdomstolen vil være viktig ikke bare for Norge, men også for anvendelsen av menneskerettighetene i klimasaker andre steder i Europa, sier Hambro.

Domstolen har nå gitt regjeringen en tidsfrist 13. april for å uttale seg i saken.

