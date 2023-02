– Du kan sjølvsagt kjøpe eller byte til deg plantar, men sjølv får eg den aller beste kjensla av å produsere eigne plantar frå ein morsplante. Det gir meistringskjensle, fastslår agronom og plantebokforfattar Anders Røyneberg.

Når lysmengda aukar utandørs, vaknar plantane til liv – klare for ein ny vekstsesong.

– Dette er ei perfekt tid for formeiring av plantar, anten du bruker frø, stiklingar eller avleggjarar, seier han.

Røyneberg er aktuell med boka «Livsnyterhagen» og har tidlegare gitt ut «Plantelykke» og «Plantebonanza» om stoveplantar. På instagramkontoen @arcticgardener har han over 106.000 følgjarar.

Berekraftig

– Stiklingar er gøy, økonomisk og berekraftig. Når ein held på med det, lærer ein ein heil del om korleis plantar spirer og veks, og får ei djupare innsikt i og forståing for planteverda. For meg er dette ein måte å vere kreativ på og skape noko, seier Røyneberg.

Han understrekar at planteformeiring er interessant for folk i alle aldrar.

– Ein burde ikkje minst ha stiklingar i klasserom og barnehagar. Det er fascinerande å følgje med på prosessen, ikkje minst korleis røtene veks.

Vel dei rette plantane

Ein stikling er ein avklipt plantedel, som er i stand til å danne røter og bli til ein ny plante. Men før du startar, er det viktig å vere klar over at plantar er ulike og har ulik evne til å formeire seg og slå røter.

– Nokre plantar set røter svært raskt som stiklingar, medan andre bruker lang tid, opptil fleire månader. Nokon plantar har eg ikkje fått til å rote seg i det heile. Er du i tvil, kan du gjerne google plantenamnet og ordet «stikling», så ser du om andre har fått det til tidlegare, rår Røyneberg.

Han fortel at praktspragle (Coleus), gullranke, sølvranke, monstera, pengetre og prikkebegonia er gode plantar å formeire med stiklingar. Desse plantane set veldig lett røter. Stiklingane er dessutan enkle å klippe av frå morsplanten, og dei er ukompliserte å stelle som stiklingplantar.

– Kjøper du éin Coleus, kan du i løpet av sommarsesongen ha fått ein heil familie, seier Røyneberg.

Slik går du fram

Her bruker Røyneberg favorittplanten Coleus som døme på stiklingformeiring.

– Kutt toppen av ein av praktspraglens greiner, om lag 10–15 centimeter, og fjern dei nedste blada. Plasser stiklingen i eit gjennomsiktig glas eller ei flaske med vatn. Set den lyst i ein vindaugskarm, og skift vatn kvar veke. Etter cirka to til seks veker vil stiklingen utvikle røter, forklarer Røyneberg.

Jo betre tilgang på dagslys, desto meir vil planten vekse og setje røter.

– Eg plasserer stiklingane mine i sørvende vindauge om våren, der lystilgangen er best. Dei nordvende vindauga mine er mindre eigna til stiklingar på grunn av mindre lys. Er du i tvil om himmelretninga, bruk kompasset på smarttelefonen din, tipsar han.

Det er også mogleg å hjelpe plantane sine med såkalla vekstlyspærer, som er enkle å bruke og lett tilgjengelege. Vekstlyset vil fremje evna stiklingen har til å setje røter.

Når røtene har vorte omtrent som ein vaksen peikefinger i lengd, er det på tide å plante stiklingen i jord.

– Fyll ei potte med jord som gjennomvannes. Stikk fingeren ned, og lag eit hol midt i jorda. Før stiklingen så djupt ned i holet at alle røter blir dekt av jord. Pakk jorda varsamt rundt stiklingen. Hugs å halde jorda fuktig, slik at røtene får etablert seg.

Avleggjarar

Medan stiklingar er plantedelar som blir kutta av for deretter å danne eigne røter, er avleggjarar småplantar som skyt ut frå røtene til morsplanten.

– Pilea er eit fint døme på ein avleggjarplante. Man skilje avleggjarane frå morsplanten på to måtar, seier Røyneberg og forklarer: – Anten kan du forsiktig prøve å løyse avleggjarane med ei skei eller kniv for å med mest mogleg av avleggjaren opp utan å øydeleggje for mykje av rotsystemet. Eller så kan du løfte heile jordsystemet opp av potta og forsiktig skilje av avleggjarane.

Avleggjarar kan setjast i vatn eller rett i jord.

– Jo meir rotsystem avleggjaren har, desto lettare er det å få han til slå rot og vekse i ei potte med jord. Er du i tvil, la han stå i vatn eit par veker så han får sett endå meir røter, rår han.

Hugs næring

Viss du ha like store plantar som Røyneberg, må du gi dei god jord og plantenæring i vekst- og sommarsesongen. Dette gjeld rett nok ikkje ferske stiklingar og avleggjarar. Dei treng ikkje ekstra næring i starten dersom dei er planta i god jord, då finn dei den næringa dei treng i jorda.

Etter nokre månader, når plantane har vakse seg større, kan ein byrje å tilføre næring.

– Eg bruker flytande plantenæring. Og litt kaffi eller te éin til to gonger i månaden. Og så pottar eg plantane mine om årleg i ny, næringsrik blomsterjord, fortel Røyneberg.

Ekstra lys til plantane

– Plantar føretrekkjer eit anna lysspekter enn oss menneske. Får plantane servert rett lysspekter, utnyttar dei lyset betre, fortel Tove Ladstein i Opplysningskontoret for blomstrar og plantar.

Skal ein så hurtigveksande vekstar tidleg i sesongen, når det framleis skortar litt på sollys, kan det vere lurt å tilføre litt vekstbelysning. Det same gjeld om ein skal ale opp små stiklingar og avleggjarar.

– Dei fleste som har prøvd å så frø inne, har opplevd å få veldig lange, tynne og puslete plantar som ikkje er hardføre. Det er eit resultat av varme og vatn, men for lite lys i forhold til behovet. Balansen blir ikkje optimal. Med meir av det rette lyset ville plantane fått ein meir kompakt vekst, seier Ladstein.

Plantelys blir selt både hos både plante-, jernvare- og utstyrsbutikkar. Ein får både lysrøyr og lyspærer som kan setjast inn i vanlege lamper.