Regjeringen i Sverige foreslår å bevilge 20 millioner i året, slik at villsvinjegere ikke trenger å betale for den såkalte trikintesten som må gjøres etter å ha felt et villsvin.

– Vi vil gjøre det lettere å jakte villsvin. Vi må øke tempoet, sier landbruksminister Jennie Nilsson (S) til TT Nyhetsbyrån ifølge Aftonbladet.

Vil bidra til færre villsvin

En trikintest koster i dag opptil 150 svenske kroner per dyr. Jegerne vil slippe den kostnaden fra neste år, hvis budsjettforslaget går gjennom. Regjeringen er enig med samarbeidspartiene om forslaget.

Regjeringen håper at tiltaket vil bidra til færre villsvin, færre åpne felt og gårder, redusert antall viltulykker og flere villsvin på tallerkenen.

Det anslås at det er rundt 300.000 villsvin i Sverige, og i fjor ble det skutt 112.000 av dem. Men det skal ikke være nok til å få det ned på et nivå som anses å være bærekraftig.

Fakta Parasitten trikiner Trikiner (Trichinella spiralis) er en parasitt som kan gi sykdommen trikinose. Dyr og mennesker smittes ved å spise rått eller dårlig varmebehandlet kjøtt og kjøttprodukter med infektive larver. Mennesker smittes oftest gjennom konsum av lite varmebehandlet svinekjøtt, men også hestekjøtt og kjøtt fra andre arter som bl.a. bjørn, isbjørn og villsvin, har forårsaket trikinose. Norge har en omfattende kontroll av trikiner. Hvert eneste slakt av svin og hest blir undersøkt for trikiner i kjøttet. Kilde: Veterinærinstituttet

Gratis i Norge

I Norge får jegere gratis undersøkelse av slaktet for trikiner. Mattilsynet betaler en godtgjørelse til alle jegere som sender inn prøve av villsvin som felles i Norge.

Godtgjørelsen gjelder kun dyr som er felt i Norge, og er på opptil 2000 kroner. I utgangspunktet er prisen 500 kroner per villsvin, mens det er ekstra betaling for suger, da disse er den viktigste bidragsyteren til økning i bestanden.

I november i fjor ble det lagt fram en handlingsplanen mot villsvin i Norge. Villsvinet er en uønsket art i Norge, fordi den kan bære med seg smitte fra sykdommer som svinepest.

Forvaltingen av villsvin i Sverige påvirker også den norske bestanden, da villsvinene som er i Norge opprinnelig kommer fra Sverige. Bestanden i Norge holder til langs svenskegrensen fra Halden i sør og opp mot Trysil i Hedmark. Hovedandelen av villsvinene holder til i Østfold.

I Norge er det mellom 400 og 1200 villsvin. Myndighetene har anslått at dersom disse ikke forvaltes, vil antallet stige til opp mot 40.000 om 50 år. Det er helårsjakt på villsvin i Norge, og det er kun jegerlisens og tilatelse fra grunneier som skal til for å kunne ta ut dyret.