Grande oppfordrer til kommune-løft

– Vi har en stor utfordring foran oss. En utfordring som akkurat nå kanskje oppleves som litt i overkant stor, men som på ingen måte er umulig. Som vi må løse som et lag. Som jeg lover å hjelpe dere med å løse lokalt, og som dere må hjelpe meg med å løse nasjonalt, sa hun i sin tale da landsmøtet åpnet i Trøndelag fredag.

Kommune-løft

– Vi må framsnakke hverandre. Vi må hjelpe hverandre til å formidle alt det vi får til. Og vi må hjelpe hverandre med å vise at Venstre betyr en forskjell.

Hun oppfordret til et løft for å sikre Venstre-lister i flest mulig kommuner de neste to ukene.

Annonse

Selv benyttet hun sjansen til å framsnakke klima- og miljøminister Ola Elvestuen, men også Eid-ordfører Alfred Bjørlo i landsmøtetalen.

Hun gjentok sin plan for å komme seg opp fra bunnivået på meningsmålingene, som blant annet handler om å ta mer plass i regjering og dyrke seirene, samt å løfte fram lokale saker.

Hun tok også selvkritikk:

– Vi har ikke vært flinke nok til å følge opp de sakene som dere som jobber lokalt plukker opp. Der må vi skjerpe oss. Der må jeg skjerpe meg, sa hun.

©NTB