GPS-utstyr for millioner ble stjålet fra arbeidsmaskiner i fjor

Forsikringsselskapet har gått gjennom tall for tyveri av GPS-utstyr fra landbruks- og anleggsbransjen.

I fjor fikk Gjensidige meldt inn tyverier for rundt 5 millioner kroner.

– For forsikringsbransjen totalt regner vi med at det dreier seg om GPS-utstyr for et sted mellom 10 og 20 millioner kroner som hvert år blir meldt stjålet fra private kunder, fra anleggsområder, byggeplasser og landbruket, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo.

Vanlig innkjøpspris for en komplett GPS-enhet er mellom 300.000 og 400.000 kroner.

