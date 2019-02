Göran Persson – Vi har aldri tatt ut mer skog enn vi gjør i dag

Skogeier og tidligere statsminister i Sverige Göran Persson åpnet årets Tømmer og Marked i regi av skogeierlaget Viken Skog.

– Skog skal brukes, det er viktig. Å bruke skogen er det største bidrag til å bekjempe klimaforandringene, sa Persson.

Konferansen er blant de største for skognæringen i Skandinavia. Persson la fokus på klimaforandringer i sin åpningstale.

– De som forsøker å stoppe eller begrense skoghogsten skal også orke å svare på hva vi gjør med klimaforandringene. Hvordan kan vi minske bruken av den fossile brenneslen hvis vi ikke bruker den store voksende råvaren skogen.

Han fortalte også om den økonomiske utfordringen verden kan komme til å havne i, og at den også vil påvirke skogbruket i Norge.

– Vi lever i en tid der det er vanskelig å si hvordan økonomien vil utvikle seg. Når vi våkner i morgen kan vi ha en stor økonomisk krise, og da går også skogbruket med. Jeg har aldri vært så usikker på økonomien som jeg har vært nå.

Persson fortalte også om tilstanden for skogbruket i Sverige.

– Noen mener vi avvirker for mye. Det er jeg ikke enig i. Min erfaring kommer fra Sverige. Vi har aldri tatt ut mer skog enn vi gjør i dag, samtidig har vi mer skog enn noen sinne. Spør man det svenske folket, tror de nok vi driver rovdrift på skogen. Men da svarer vi at for hvert tre vi hogger, planter vi tre nye. Vi kommer til å hogge mye skog, men ikke nok til å møte etterspørselen som kommer.

Nationen er tilstede på konferansen Tømmer og Marked og kommer tilbake med mer.