Golfer skutt under ulovlig skytetrening

Ulykken skjedde på golfbanen Gränna Golf Club i Gränna i Jönköpings län i Sverige onsdag ettermiddag. Politiet fikk inn en melding om at en golfer var blitt skutt gjennom hånden. Andre golfere hadde rapportert at de hørte skuddveksling, skriver Jönköpings-Posten, gjengitt av Jaktjournalen.se.

Da politiet kom til stedet viste det seg at det var snakk om en person som øvde seg på å skyte på blink i sin egen hage. Personen skjøt med jaktrifle, men hadde ikke en kulefanger bak blinken.

Dette førte til at skuddene havnet videre ut på golfbanen ved skytterens hjem. Det ene skuddet endte i en av golfernes hånd.

– Da vi ankom åstedet, hadde mannen, som er i 30-årene, sluttet å skyte. Da han fant ut at skuddene hadde gått gjennom blinken – og også traff en golfer i hånden – ble han veldig trist. Han er fortsatt mistenkt fortsatt for å ha gjort noe ulovlig, og er anmeldt for å ha framkallet fare for en annen person, sier Martin Detterström i politiet til Jönköpings-Posten.

– Det var selvfølgelig uaktsomhet av ham, og han må sørge for at han får en bedre kulefanger neste gang.

Skuddet skal ha skjedd på greenen på banens fjerde hull. Kulen skal ha streifet hånden golferen, og han fikk dermed kun et lite sår på hånden, og slapp derfor å reise til sykehus eller legevakt for behandling.

I fjor skjøt en norsk villsvinjeger på jakt en svensk joger i Snälleröd utenfor Ljungbyhed i Skåne. Jegeren hevdet han trodde joggeren var et rådyr. Han ble dømt til ett år i fengsel av domstolen i Helsingborg. 48-åringen ble tiltalt for drapsforsøk, men ble frikjent for dette. I dommen fra Helsingborgs tingrett heter det at jegeren er dømt for grov uaktsom kroppsskade og grovt brudd på jaktloven.