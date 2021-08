Gode besøkstall for familieparker til tross for halvert kapasitet: – Vi fryktet det verste

– Vi er fornøyde med besøkstallene. De er over 30 prosent bedre enn i fjor, som også var et pandemiår, sier personalsjef Anita Meling Meland i Mikkelparken til NRK.

Norske familier på ferie i eget land har sikret gode julitall for landets fornøyelsesparker, som bare kunne ha halvparten så mange gjester innenfor portene som vanlig denne sommeren, skriver statskanalen.

Kongeparken på Jæren, Tusenfryd i Viken og Hunderfossen i Gudbrandsdalen har stort sett vært utsolgt.

Annonse

– Vi fryktet det verste, men ender nesten på en normalsesong, sier styreleder Jan Erik Rørvik i Lilleputthammer familiepark til NRK.

Dyreparken i Kristiansand hadde i juli 427.000 gjester. Det er 52.000 flere sammenlignet med samme periode i 2019, altså før koronapandemien.

Også Tusenfryd i Østfold har hatt en god sesong, opplyser administrerende direktør Bjørn-Håvard Solli.

Samtidig melder Bø Sommarland i Telemark at besøket har vært under maksimalgrensa på 3.000 personer per dag.